VfB Stuttgart: "Es war absolut die richtige Entscheidung"

Zum Auftakt gewann die U17 gegen Sparta Prag mit 3:1. In dem umkämpften Spiel zeigte der VfB eine engagierte Leistung und blieb nach einer Gelb-Roten Karte in der zweiten Halbzeit stabil. Die Tore erzielten Seva Linnikov, Ata Cebi und Arlind Thaqi. Gegen den schwedischen Verein BK Häcken geriet die U17 früh in Rückstand, reagierte jedoch konzentriert. Enrico Wiehle glich noch vor der Pause aus, nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfB den Druck und drehte die Partie durch William Recupero zum 2:1-Erfolg. Im abschließenden Spiel gegen Odense BK unterlag die U17 mit 2:4. Nach einer schwierigeren ersten Halbzeit zeigte das Team eine gute Reaktion, verkürzte durch William Recupero und Almand Idrizi und erspielte sich weitere Möglichkeiten.

U17-Daniel Jungwirth zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es ist schade, dass es am Ende Platz zwei wurde, denn nach dem zweiten Tag sah vieles nach einem Titelgewinn aus“, so Jungwirth. „Trotzdem bin ich sehr stolz, weil wir über das Turnier hinweg überwiegend sehr guten Fußball gezeigt und wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben.“ William Recupero durfte sich über die Auszeichnung "Bester Spieler des U17-Turniers" freuen. In drei Wochen steht das erste Pflichtspiel in der DFB-Nachwuchsliga auf dem Programm. Zunächst testet die U17 am kommenden Samstag um 11 Uhr auf dem Kunstrasen des VfB-Clubzentrums gegen den 1. FC Heidenheim.

Die U19 beendete das Turnier auf Platz vier. Zum Auftakt unterlag der VfB Sparta Prag mit 1:3. In einer intensiven Partie wurden einzelne Unaufmerksamkeiten bestraft, dennoch zeigte die Mannschaft einen guten Einsatz und körperliche Präsenz in den Zweikämpfen. Im zweiten Spiel gegen Malmö FF steigerte sich die U19 und gewann mit 4:1. Nach der Führung durch Colin Kroll-Thiel folgte zunächst der Ausgleich. Der VfB fand jedoch mit einem Doppelpack von Enis Redzepi und einem weiteren Treffer von Matthaios Tsigkas die richtige Antwort. Zum Abschluss gegen Odense BK zeigte die U19 erneut eine ordentliche Leistung, musste sich jedoch knapp geschlagen geben. Trotz stabiler Defensivarbeit und mehrerer guter Torchancen fiel das einzige Gegentor nach einem Standard. Insgesamt war es ein Spiel, aus dem das Team weitere wichtige Erkenntnisse für die kommenden Wochen mitnahm.

Trainer Tobias Rathgeb bewertete die Teilnahme am Christian Eriksen Cup positiv: „Es war absolut die richtige Entscheidung, dieses Turnier zu spielen. Die Gegner haben uns genau die Intensität und Härte geboten, die wir in dieser Phase brauchen.“

Weiter geht es für die U19 am kommenden Samstag, wenn das Team beim Herrenturnier Mare e Monti Cup in Reutlingen antritt. Dabei tritt der Brustirng-Nachwuchs im ersten Halbfinale gegen die Oberliga-Herren des FC 08 Villingen an. Anschließend steht je nach Spielausgang das Finale oder das Spiel um den dritten Platz gegen die Young Boys Reutlingen oder den FSV 08 Bietigheim-Bissingen an. In der DFB-Nachwuchsliga geht es am 7. Februar wieder weiter.