VfB Stuttgart: "Es ist unglaublich, was heute passiert ist"

Lediglich zwei Änderungen nahm VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber im Vergleich zum 5:1-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt vor. Fabienne Dongus und Katharina Schäfer rückten in die erste Elf, dafür nahmen Leonie Schetter und Lenelotte Müller zunächst auf der Bank Platz. Rosa Rückert war nach ihrem erkältungsbedingten Ausfall wieder zurück im Kader.

Deutlicher Rückstand zur Pause

Zwar gehörten die ersten Minuten den Gastgeberinnen, die erste vielversprechende Möglichkeit ging jedoch auf das Konto des VfB. Maxi Rall servierte die Kugel optimal für Jana Beuschlein, die sie jedoch per Kopf knapp verfehlte (5.). Die VfB Frauen knüpften daran an und erspielten sich durch Nicole Billa, Yuka Hirano und Maxi Rall weitere Chancen, aber auch die 05erinnen blieben gefährlich.

Während der Abschluss von Chiara Bouziane (12.) noch über das VfB-Gehäuse rauschte, machte es Johanna Berg besser und brachte die Gastgeberinnen – mittlerweile verdient – in Führung (16., siehe: „die Tore“). Die Partie kippte, Mainz agierte effektiver, war griffiger und schraubte den Zwischenstand rund um die Halbstundenmarke auf 4:0 in die Höhe. Der VfB verlor den Zugriff auf die Partie, kam zwar durch ein Eigentor nochmal auf 1:4 ran – dennoch hatte der deutliche Rückstand zur Pause Bestand.

Rasantes Comeback in Hälfte zwei

Die Partie war nichts für schwache Nerven, so viel sei vorweg gesagt – denn die zweite Hälfte hatte es in sich. Die VfB Frauen kamen besser aus der Pause und verkürzten direkt nach Wiederanpfiff per Foulelfmeter auf 2:4. Was dann passierte, bewies die starke Moral und Einstellung des Teams. Zwar blieben Großchancen bis zur Schlussphase weitestgehend aus, diese hatte es dann jedoch mehr als in sich.

Maxi Rall sorgte mit Wille und Wucht aus der zweiten Reihe für den Abschlusstreffer (73.), ehe Linette Hofmann zehn Minuten später den mittlerweile verdienten Ausgleich erzielte (83.). Die mitgereisten VfB-Fans, darunter auch VfB-Präsident Dietmar Allgaier, und das Team auf dem Platz spürten: Vielleicht ist sogar noch etwas mehr drin? Und so war es. Die eingewechselte Rosa Rückert erzielte in der Nachspielzeit den vielumjubelten Siegtreffer – technische fein und sehenswert aus der Distanz.

Die VfB Frauen gewinnen nach zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten somit erstmals gegen den 1. FSV Mainz 05.

Die Tore:

16. Minute: Guter Angriff über die linke Seite der Mainzerinnen. Nadine Anstatt lässt Maxi Rall aussteigen und serviert die Kugel auf die am zweiten Pfosten einlaufende Johanna Berg. Diese schiebt zur 1:0-Führung ein.

21. Minute: Eine fehlende Zuordnung in der VfB-Defensive ermöglichte das Zuspiel auf Nadine Anstatt, die völlig frei vor Keeperin Kiara Beck einnetzte.

31. Minute: Der VfB bekommt die Kugel nicht weg und Mainz bleibt dran. Nadine Anstatt spielt ihre Klasse aus und schnürt ihren Doppelpack.

33. Minute: Jetzt wird es ganz bitter! Die VfB Frauen wirken etwas von der Rolle, das nutzt Mainz 05 gnadenlos aus und erhöht auf 4:0 durch Chiara Bouziane.

41. Minute: Anschlusstreffer durch ein unglücklich abgefälschtes Eigentor von Yurina Imai. Egal wie – weiter!

48. Minute: Nicole Billa behält aus elf Metern die Ruhe und versenkt den Foulelfmeter sicher. Nur noch zwei Tore Rückstand!

73. Minute: Nun bekommen die 05erinnen die Kugel nicht geklärt, sie landet vor Maxi Rall, die aus der zweiten Reihe einfach mal abzieht. Nur noch ein Tor Rückstand!

83. Minute: Linette Hofmann kombiniert sich durch, behält den Überblick und zieht ab! Ausgleich! 4:4! Unfassbar!

90 +5. Minute: Die VfB Frauen stellen die Partie komplett auf den Kopf. Rosa Rückert zieht aus der zweiten Reihe, aus gut 20 Metern, ab und erzielt den Siegtreffer zum 5:4 sehenswert.

Die Stimmen:

Cheftrainer Heiko Gerber: „Es ist unglaublich, was heute passiert ist. Wenn man 0:4 zurückliegt und dann noch 5:4 gewinnt, ist es schon beachtlich. Mainz hat ein starkes Umschaltspiel, wir haben es in der ersten Halbzeit nicht gut verteidigt, waren in der Box zu schläfrig und zu weit weg vom Gegner. Die Partie schien beim Stande von 0:4 eigentlich entschieden, das 1:4 vor der Pause war jedoch wichtig und wir haben versucht, wieder ins Spiel zurückzufinden. Wir wollten nochmal alles reinwerfen und das Beste rausholen. Ich habe gesehen, dass jede einzelne wollte! Dass die Mannschaft dann nochmal so einen Charakter, eine solche Mentalität zeigt, war unglaublich gut.“

Siegtorschützin Rosa Rückert: „Total krass! Wir sind zwar gut reingestartet, haben dann jedoch zu schnell zu viele Gegentore bekommen. Wir haben uns sehr gut zurückgekämpft, das zeigt die Dynamik in der Mannschaft. Ich glaube der Sieg schweißt nochmal richtig zusammen und ist eine gute Grundlage für die kommenden Wochen.“