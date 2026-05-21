VfB Stuttgart: "Es ist einfach schön"

Die VfB U17 darf sich Doublesieger nennen. Am Ende eines engen Finalspiels um den wfv-Verbandspokal der B-Junioren reckte das Team nur wenige Tage nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft der B-Junioren die nächste Trophäe in den Abendhimmel von Großaspach. Die SG Sonnenhof erwies sich dabei als würdiger Gegner – jubeln durfte jedoch einmal mehr das Team von Coach Daniel Jungwirth. Dieser sprach seiner Mannschaft nach Abpfiff ein Kompliment aus: „Man hat den Jungs angemerkt, dass sie nach dieser langen Saison ein wenig müde sind. Aber sie haben das Spiel gezogen und damit eine grandiose Saison mit zwei Titeln gekrönt.“

Der Sonnenhof hält gut dagegen

Die Partie in der WIRmachenDRUCK Arena begann schleppend. Beide Teams tasteten sich ab, Torraumszenen waren zunächst Mangelware. Die erste VfB-Chance des Spiels hatte der an diesem Abend überragende Kian Speidel. Sein Schuss aus knapp 16 Metern bleib jedoch am Bein eines Großaspacher Verteidigers hängen (20.). Kurze Zeit später war es jedoch soweit: Kapitän Seva Linnikov bediente mit einem Freistoß Alamand Idrizi, der per Kopf zum 1:0 für den VfB einnickte (22.).

Das Tor tat den Jungs mit dem Brustring sichtlich gut, sie waren jetzt besser im Spiel. In Minute 36 wurde dieser Aufwand belohnt: Konstantinos Karangelis brach auf der linken Seite durch und bediente Kian Speidel im Zentrum. Dieser jagte den Ball humorlos aus sechs Metern zum 2:0 in die Maschen. Doch die SG Sonnenhof steckte nicht zurück – im Gegenteil. Nur eine Minute später setzte sich Max Dietz im Sechzehner durch und verkürzte auf 1:2. Lange hielt der Anschluss aber nicht. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Almand Idrizi nach einer Ecke auf Kian Speidel ab, der zum 3:1 für den VfB einschob und damit den alten Vorsprung wiederherstellte (39.).

Speidel schnürt den Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel war die Partie von vielen Wechseln bestimmt. Chancen gab es dennoch auf beiden Seiten, in der 48. Minute rettete VfB-Keeper Lucas Nagel vor dem heraneilenden Sonnenhof-Angreifer Max Dietz. Nach einer knappen Stunde stellte Kian Speidel mit seinem dritten Treffer des Abends schließlich auf 4:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Zu Ende war die Partie aber trotzdem noch nicht. Großaspach spielte weiter nach vorne und kam in der 76. Minute durch einen Strafstoß in Person von Dion Gutaj zum 2:4. Mit der letzten Aktion des Spiels fiel sogar noch das 3:4 durch Arda Arici – am Ausgang der Partie änderte der Treffer jedoch nichts mehr.

Somit beendete die VfB U17 auch das letzte Pflichtspiel der Saison 2025/2026 mit einem Erfolg, einer weiteren Trophäe und der Serie von 29 Pflichtspielen ohne Niederlage. „Es ist einfach schön“, resümierte Trainer Daniel Jungwirth. „Jetzt haben wir heute Abend noch ein bisschen Spaß und dann geht es in den wohlverdienten Urlaub.“