VfB Stuttgart: "Es ist ein unglaubliches Gefühl"

Im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion gewinnt die U19 des VfB Stuttgart von Cheftrainer Tobias Rathgeb vor einer Rekordkulisse mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg. Es ist der fünfte Titelgewinn für die VfB-Junioren.
Mit tausenden Weiß-Roten im Rücken zum Pokalsieg! Die U19 des VfB hat nach 1997, 2001, 2019 und 2022 zum fünften Mal den DFB-Pokal der Junioren gewonnen. Im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion sorgte eine effiziente Leistung für den verdienten Finalsieg gegen den VfL Wolfsburg.
Weil viele VfB-Fans bereits für das am Samstag anstehende DFB-Pokalfinale der Profis in Berlin und Potsdam weilten und auch die Wolfsburger Unterstützer sich die kurze Anfahrt in die brandenburgische Landeshauptstadt zunutze machten, herrschte bereits vor dem Anpfiff eine großartige und eines DFB-Pokalfinals würdige Stimmung im Karl-Liebknecht-Stadion. Die 8.040 Zuschauer bedeuteten einen neuen Zuschauerrekord in einem DFB-Pokalfinale der Junioren.
Und auch auf dem Platz sollte es von Beginn an heiß hergehen: Bereits nach 90 Sekunden kam in Enis Redzepi der erste Stuttgarter zu einem Abschluss, sein strammer Versuch aus spitzem Winkel war allerdings kein Problem für Wolfsburgs Schlussmann Jakub Zielinski. Im Anschluss entwickelte sich zunächst ein umkämpftes Spiel mit zahlreichen Unterbrechungen. Nachdem Ivan Knezevic in der elften Minute das 0:1 durch eine starke Defensivaktion verhindert hatte, kam der VfB besser ins Spiel – und versenkte direkt seine erste richtige Torchance, als Enis Redzepi im Gäste-Strafraum goldrichtig stand (22. Minute, siehe „die Tore“).
Catovic erhöht nach einer halben Stunde
Zwar kamen die Wolfsburger in den nächsten Minuten zu einigen Standards und bauten Druck auf die Jungs aus Cannstatt auf, das nächste Statement setzte aber wieder der VfB, als Mirza Catovic nach einem ruhenden Ball auf 2:0 erhöhte (30., siehe „die Tore“). Matthaios Tsigkas hatte wenig später sogar das 3:0 auf dem Fuß, fand bei seinem Versuch mit der Hacke aber seinen Meister in Wolfsburgs Torhüter Jakub Zielinski (38.). Weil die Niedersachsen im direkten Gegenstoß in Person des frei aufs Tor zulaufenden Bruno Katz nicht zum Anschluss kamen, ging die U19 des VfB dank eines effizienten Auftritts in den ersten 45 Minuten mit einem 2:0 in die Kabinen.
Hinten sicher, vorne weiterhin gefährlich
Auch nach dem Seitenwechsel trat die U19 stabil auf und ließ wenig zu. Florian Hellstern parierte zwei Wolfsburger Schlenzer, während in der Offensive zunächst zweimal Tuncay Durna im Mittelpunkt stand. Der Offensivspieler traf dabei jedoch einmal das Außennetz (48.) und scheiterte beim zweiten Abschluss aus kurzer Distanz an Torhüter Jakub Zielinksi (63.). Auch in der Folge ließen die Jungs aus Cannstatt nichts mehr anbrennen. Stattdessen sorgte Neno Zezelj kurz vor dem Ende für den 3:0-Endstand und brachte den fünften DFB-Pokalsieg der U19 unter Dach und Fach.
Die Tore:
0:1 – 22. Minute: Kapitän Yanik Spalt setzt Neno Zezelj auf der rechten Seite ein, der daraufhin in den Strafraum eindringt und mit einem Pass vor das Wolfsburger Gehäuse Enis Redzepi findet, der den Ball über die Linie drückt – die Führung für die Mannschaft von Tobias Rathgeb.
0:2 – 30. Minute: Ein Freistoß von Tuncay Durna segelt aus dem linken Halbfeld in den Strafraum hinein, wo der einlaufende Mirza Catovic im richtigen Moment zur Stelle ist und den Ball an Jakub Zielinski vorbei im Kasten unterbringt.
0:3 – 86. Minute: Neno Zezelj wird rechts angespielt und hat viel Platz, um Wolfsburgs Keeper auszugucken. Er versenkt den Ball zum 3:0-Endstand in der langen Ecke.
Tobias Rathgeb: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, ich freue mich riesig für die Jungs und den ganzen VfB. Wir waren heute sowohl mit als auch gegen den Ball sehr stabil und hatten gute Abstände, was in solchen Spielen wichtig ist. Es macht mich stolz, dass die Struktur so gestimmt hat. Wir wollten auch beim Stand von 2:0 weiter mutig nach vorn spielen und haben nicht an Gegentore gedacht, sondern einfach weiter Fußball gespielt. Dieser Pokalsieg ist das Ergebnis der harten Arbeit von ganz vielen Leuten im Verein. Wir sind unglaublich stolz, für den VfB zu arbeiten.“
Yanik Spalt, U19-Kapitän: „Es ist ein einmaliges Erlebnis und sicherlich das schönste der ganzen Saison. Wir haben eine tolle Mannschaft, in der jeder mit jedem gut auskommt. Nach dem 2:0 zur Halbzeit wollten wir uns nicht vom Spielstand blenden lassen und stattdessen unser Spiel weiterspielen. Das ist uns gelungen.“
Mirza Catovic: „Es war mein erstes Spiel für die U19 in dieser Spielzeit, aber ich habe mich nach der Saison in der U21 schnell wieder ans Team angepasst. Es hätte nicht besser für uns laufen können. Jeder hat alles für das Team gegeben und wir haben nach dem 2:0 weiterhin einen kühlen Kopf bewahrt und weiter attackiert. Mit der ganzen Mannschaft vor einer vollen Kurve zu feiern, ist etwas ganz Besonderes und der verdiente Lohn für unsere Leistung.“
Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB: „Herzlichen Glückwunsch an unsere U19 zum Gewinn des DFB-Pokals. Das ist ein toller Erfolg für die Jungs und ihre Trainer und Betreuer sowie für den gesamten VfB. Wenige Tage nach dem Meistertitel der U17 ist heute der nächste VfB-Feiertag und ein toller Auftakt für das Pokalwochenende in der Hauptstadt.“
Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport des VfB: "Der Erfolg unserer U19 im DFB-Pokal Finale krönt eine wirklich besondere Saison unseres Nachwuchsleistungszentrums. Angefangen bei der U21, die im zweiten Jahr die Klasse in der dritten Liga gehalten hat, über den deutschen Meistertitel unserer U17, bis hin jetzt zu diesem Erfolg von Tobias Rathgeb und seinem Team haben unsere Spieler individuell, aber auch mannschaftlich ihre besondere Klasse nachgewiesen. Dieser Erfolg ist auch ebenso das Resultat einer großartigen Arbeit vieler Trainer, Betreuer und Mitarbeiter unseres Nachwuchsleistungszentrums, die die Spieler in den vergangenen Jahren ausgebildet haben. Herzlichen Dank an alle, die durch ihren Teil zum Pokalsieg beitragen haben.“
Stephan Hildebrandt, Direktor des NLZ: „Es ist unglaublich, dass wir das hier nur eine Woche nach der Deutschen Meisterschaft unserer U17 erleben dürfen. Der Sieg war auf alle Fälle verdient, auch wenn wir zu Beginn des Spiels auch glückliche Phasen hatten. Es ist ein prägendes Erlebnis für unsere Jungs.“
Daniel Teufel, Sportlicher Leiter des NLZ: „Mit Leidenschaft, Disziplin und beeindruckendem Teamgeist hat sich unsere U19 heute verdient den DFB-Pokal gesichert. Herzlichen Glückwunsch an Tobias Rathgeb und sein Trainerteam zu diesem herausragenden Erfolg im deutschen Nachwuchsfußball. Der Titel rundet eine sehr erfolgreiche Saison in unserem Nachwuchsleistungszentrum ab, in der wir neben dem erneuten Klassenerhalt in der 3. Liga auch die deutsche U17 Meisterschaft gewonnen haben. Der U19-Titel ist nun die Krönung!