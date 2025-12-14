VfB Stuttgart: "Es fühlt sich gut an"

Dass es ein „hartes Stück Arbeit wird“, kündigte Heiko Gerber bereits vor der Partie an. Und er behielt recht. Bis auf einen Wechsel vertraute der VfB-Cheftrainer nahezu auf dieselbe Elf des 9:1-Erfolgs in Wolfsburg. Lediglich einen Wechsel gab es bei den Mädels aus Cannstatt: Rosa Rückert startete für Julia Glaser.

Und die VfB-Frauen kamen gut in die Partie, dominieren die Anfangsphase und belohnten sich frühzeitig mit dem Führungstreffer durch Jana Beuschlein (11.). Nur wenige Minuten später, tauchte die Kapitänin erneut vor dem gegnerischen Gehäuse auf, ihr Abschluss rauschte jedoch abgefälscht am linken Pfosten vorbei. Nici Billa war es dann, die wenig später auf 2:0 erhöhte (22.). Ein Wehrmutstropfen vor der Halbzeit war die verletzungsbedingte Auswechslung von Maxi Rall, für die es nach einem Zusammenprall an der Seitenlinie nicht mehr weiterging (33). Die 2:0-Führung zur Pause hatte jedoch Bestand.

Sand kam gut aus der Kabine, hatte sich etwas vorgenommen und setzte die VfB Frauen unter Druck. Die Mädels aus Cannstatt spekulierten auf Kontersituationen und lange Bälle. Defensiv ließen Verteidigerin Janina Hechler und Co. jedoch wenig zu. Wenn doch mal einer durchkam, war Keeperin Kiara Beck zur Stelle und hielt ihren Kasten rein. Der mit beste Abschluss der Gäste rauschte in der Schlussphase noch an die Latte, dabei blieb es jedoch.

Damit ziehen die VfB Frauen im letzten Hinrunden Spiel der Saison am SC Sand vorbei, übernehmen die Tabellenführer und sichern sich den inoffiziellen Titel der „Herbstmeisterschaft“.

Die Tore:

11. Minute: Schöne Vorarbeit von Fabienne Dongus über die rechte Seite, die den Ball auf Maxi Rall weiterleitet. Ihr Schuss wird geblockt, Jana Beuschlein steht goldrichtig und erzielt die 1:0-Führung.

22. Minute: Doppelter Doppelpass zwischen Jana Beuschlein und Yuka Hirano, die Nicole Billa in Szene setzen. Die Stürmerin lässt SC Keeperin Jule Baum keine Chance und erhöht auf 2:0.

Cheftrainer Heiko Gerber: „Wir haben heute eine Zwischenstation erreicht, diesen Step wollten wir unbedingt machen. Insgesamt ist der Heimsieg verdient. Nach einer guten ersten Hälfte von uns war Sand in den zweiten 45 Minuten die aktivere Mannschaft, ohne dass wir die ganz großen Torchancen zugelassen haben. Wir haben es gut verteidigt. Es fühlt sich gut an. Jetzt sind wir das zweite Mal Tabellenführer und wollen uns das nächste Woche nicht direkt wieder nehmen lassen. Auch das wird eine schwierige Aufgabe.“

VfB-Kapitänin Jana Beuschlein: „Wir sind früh 2:0 in Führung gegangen. Einen solchen Spielverlauf wünscht man sich, das war überragend. Wir haben vor allem in der ersten Hälfte ein richtig gutes Spiel gemacht und waren am Drücker. Die eine oder andere Chance auf das 3:0 war da. In Hälfte zwei haben wir mit der Führung im Rücken den Gegner etwas kommen lassen und auf die Räume in der Offensive gelauert. Am Ende des Tages haben wir das jedoch nicht konsequent genug ausgespielt. Es war uns klar, dass es heute ein Fight wird. Den haben wir angenommen und genießen es heute. Aber: Eine Tabellenführung oder Herbstmeisterschaft bringt gar nichts, wenn wir nächste Woche nicht direkt nachlegen. Daher liegt ab morgen der volle Fokus auf Bayern II.“