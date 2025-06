VfB Stuttgart erhält die Zulassung für die 2. Frauen-Bundesliga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Zulassungsverfahren zur Spielzeit 2025/2026 der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga abgeschlossen. Nach Prüfung sämtlicher Unterlagen und der auf dieser Basis erfolgten Zulassungserteilung durch die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball des DFB steht fest, dass der VfB sowie alle sportlich qualifizierten Klubs der zwei Spielklassen, die Voraussetzungen erfüllen und damit am Spielbetrieb der kommenden Saison teilnehmen können.

VfB Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle: „Wir freuen uns mit der Bestätigung der Lizenz für die 2. Frauen-Bundesliga nun auch formal den Schritt in den professionellen Frauenfußball geschafft zu haben. Wir liegen damit im Soll unseres ambitionierten Zeitplans. Dennoch ist uns bewusst, dass der Frauenfußball weiterhin ein Investitionsfeld darstellt. Die notwendigen Wachstumsschritte werden wir weiterhin konsequent gehen und wollen uns ganzheitlich, sei es organisatorisch, wirtschaftlich oder infrastrukturell, stetig weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, sich in den nächsten Jahren dauerhaft in der Frauen-Bundesliga zu etablieren und damit unserer Verantwortung als VfB Stuttgart gerecht zu werden. Kurzfristig freuen wir uns darauf, auch in der 2. Frauen-Bundesliga möglichst erfolgreich Fußball zu spielen. Für die bisherige Arbeit und das weiterhin zu leistende Engagement bedanke ich mich bei Sascha Glass, Heiko Gerber und dem gesamten Team.“

Fünf Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga

Aufgrund der Aufstockung der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf 14 Teams steigt nur ein Team in die 2. Frauen-Bundesliga ab, zudem steigen alle fünf Regionalligameister auf. Nach nur einem Jahr in der höchsten Spielklasse musste der sechsmalige Deutsche Meister 1. FFC Turbine Potsdam den Gang in die 2. Frauen-Bundesliga antreten. Die Aufsteiger aus den Regionalligen sind, neben dem VfB Stuttgart, der VfR Warbeyen (West), der 1. FSV Mainz 05 (Südwest) sowie der FC 1889 Viktoria Berlin (Nordost). Die Zweitvertretung des Hamburger SV holte den Meistertitel in der Regionalliga Nord, verzichtete jedoch auf den Aufstieg. Das Aufstiegsrecht ging demnach an den Zweitplatzierten, den VfL Wolfsburg II, über.

Rahmenspielpläne ab Mitte Juli

Die Saison 2025/2026 startet mit den Playoffs im DFB-Pokal (16. bis 18. August 2025), die mit Beginn der kommenden Saison erstmals vor der ersten Hauptrunde stattfinden werden. Start der 2. Frauen-Bundesliga ist am Wochenende des 23. August 2025. Der Rahmenspielplan beider Ligen soll im Juli veröffentlicht werden. Beide Frauen-Bundesligen beenden ihre Spielzeiten 2025/2026 zeitgleich mit dem letzten Spieltag am Sonntag, 17. Mai 2026. Erstmals wird es in der höchsten Spielklasse der Frauen aufgrund der Aufstockung auf 14 Teams analog zur 2. Frauen-Bundesliga 26 Spieltage geben.