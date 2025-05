VfB Stuttgart: "Eine absolute Erfolgsgeschichte"

Kapitänin Jana Beuschlein: „Wir haben es heute völlig verdient über die Ziellinie gebracht. Schon in den vergangenen Wochen haben wir einen richtig guten Fußball gespielt und viele Tore erzielt. Wir hatten stets viel Energie auf dem Platz und sind regelrecht in einen Flow gekommen. Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dass uns der Durchmarsch gelungen ist. Tore schießen, Spaß haben, gewinnen – das ist das, was wir wollen und das haben wir heute auch nochmals gezeigt.“

Cheftrainer Heiko Gerber: „Wir konnten eine überragende Saison mit einem sehr guten Heimspiel beenden. Der Erfolg gebührt den Mädels, ich gebe nur den Rahmen. Großen Respekt, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, auf mein Trainerteam und den gesamten Staff. Ich freue mich sehr, dass uns der Durchmarsch gelungen ist. 1.200 Fans haben uns an unserem Tag der Meisterschaft supportet - vielen Dank dafür. Heute Abend werden wir alle gemeinsam diesen Erfolg feiern. Am Saisonende sind wir aber noch nicht, wir wollen das Double.“

Joy Castor: „Es war das perfekte Saisonfinale für die ganze Mannschaft. Wir haben es gut gemacht, erwachsen runtergespielt. Wir können heute alle happy sein. Heute Abend werden wir ein bisschen feiern, was wir in dieser Saison geschafft haben.“

VfB Präsident Dietmar Allgaier: „Wir sind stolz, was unser Frauenteam in dieser Spielzeit erreicht hat. Es war eine durchweg sehr erfolgreiche Saison, die heute mit einem großartigen Ergebnis gekürt wurde. Dieser Erfolg wurde über die gesamte Saison hinweg erarbeitet. Von Vereinsseite und im Namen unserer VfB Mitglieder möchte ich mich bedanken und eine große Wertschätzung entgegenbringen. Ihr habt überzeugt. Chapeau und vielen Dank für diese erfolgreiche Saison. Ich freue mich schon jetzt auf das erste Spiel in der zweiten Bundesliga.“

Alexander Wehrle, VfB-Vorstandsvorsitzender: „Unser Frauenteam hat eine überzeugende Saison mit der Meisterschaft gekrönt. Ich gratuliere der sportlichen Leitung um Sascha Glass, Trainer Heiko Gerber und dem ganzen Team herzlich zu diesem Erfolg. Wir wollen die VfB Frauen mittelfristig als Bundesligist etablieren, in diese Richtung haben wir heute einen wichtigen Schritt gemacht, auf den alle Beteiligten sehr sehr stolz sein können.“

Fabian Wohlgemuth, VfB Sportvorstand: „Wie sich der VfB Frauenfußball in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat, ist bemerkenswert und eine absolute Erfolgsgeschichte. Herzlichen Glückwunsch an die sportliche Leitung, die Mannschaft, das gesamte Trainerteam und den Staff zum Erreichen dieses besonderen Erfolgs.“

Sascha Glass, General Manager VfB Frauenfußball: „Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, das Trainerteam, den gesamten Staff und alle, die an diesem Erfolg im Vorder- und Hintergrund beteiligt waren. Wir sind nach einer guten Saison und trotz starker Konkurrenz aus Hoffenheim verdientermaßen in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Zwei Aufstiege in solch kurzer Zeit sind sensationell, wir freuen uns sehr, dass wir unser nächstes Ziel erreicht haben. Vielen Dank an den Verein als interne Stütze und alle Fans, die uns Woche für Woche supportet haben und den VfB im Herzen tragen.“