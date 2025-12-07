VfB Stuttgart: Ein Dreierpack, zwei Doppelpacks, drei Premierentreffer

Nach der Länderspielpause ging es für die VfB Frauen im vorletzten Spiel der Hinserie nach Wolfsburg. Gegen die Zweitvertretung der „Wölfinnen“ hatten sich die Mädels aus Cannstatt etwas vorgenommen – und kamen direkt gut in die Partie. Julia Glaser lag die Führung bereits in der zwölften Minute auf dem Fuß, ehe Maxi Rall drei Minuten später Maß nahm und den VfB in Führung brachte.

Die Gastgeberinnen hatten jedoch die passende Antwort parat und erzielten den Ausgleich (23.). Zeitweise wirkte die Partie bis zum Pausenpfiff ausgeglichen, wenn auch die VfB Frauen die besseren Torchancen auf ihrer Seite hatten. Als viele schon mit dem Pausen-Remis gerechnet haben, brachte Leonie Schetter den VfB wieder in Front (45.). Ein wichtiger Führungstreffer, der die Weichen für die zweite Hälfte stellte.

Sieben Tore in Hälfte zwei

Schnell wollte man die Führung ausbauen und nichts mehr anbrennen lassen. Und das gelang den VfB Frauen hervorragend. Bereits kurz nach Wiederanpfiff baute Fabienne Dongus die VfB-Führung sehenswert aus (50.), ehe der VfB erneut seine Offensivstärke ausspielte. Zunächst gelang Maxi Rall durch ihre beiden weiteren Treffer (55., 65.) ein Dreierpack, aber auch die frischen Kräfte von der Bank zahlten sich aus. Erst wenige Minuten auf dem Platz erhöhten Joker Joy Castor (72., 86.) und Jana Spengler (88.) auf 8:1. Den Schlusspunkt setzte Fabienne Dongus, die in der 88. Minute zum 9:1-Endstand aus Sicht des VfB traf.

Die Tore:

15. Minute: Starke und dynamische Vorarbeit von Leonie Schetter über die linke Seite, Maxi Rall läuft am zweiten Pfosten ein und schließt wuchtig zur 1:0-Führung ein.

22. Minute: Wolfsburg II kontert den VfB aus, Anny Lindland erzielt den Ausgleich.

45. Minute: So wendet sich das Blatt. Diesmal verlängert Maxi Rall den Ball optimal auf Leonie Schetter, die sich durchsetzt und den wichtigen 2:1-Führungstreffer vor der Pause erzielt.

48. Minute: Wow! Yuka Hirano legt perfekt auf Fabienne Dongus ab, die sich von der Strafraumkante ein Herz fasst und einfach mal abzieht. Kategorie Sonntagstreffer und die 3:1-Führung für den VfB.

55. Minute: Julia Glasers Abschluss rauscht an die Latte, Maxi Rall steht jedoch goldrichtig und schiebt zum 4:1 ein.

65. Minute: Tolle Vorarbeit von Leonie Schetter und Jana Beuschlein, die nicht nur die Gegenspielerinnen auf sich ziehen, sondern erneut Maxi Rall bedienen. Das 5:1 ist zugleich der dritte Treffer von Maxi Rall an diesem Sonntagnachmittag.

72. Minute: Vor wenigen Minuten eingewechselt und direkt voll in der Partie. Joy Castor zieht über links in die Mitte, nimmt Rosa Rückert mit und schiebt die Kugel überlegt ein.

84. Minute: Gute Balleroberung im mittleren Drittel gefolgt von einem perfekt getimten langen Ball von Yuka Hirano auf Jana Spengler. Die VfB-Stürmerin lässt ihre Gegenspielerin aussteigen und findet erneut Joy Castor, die auf 7:1 schraubt.

86. Minute: Gute Vorarbeit von Meike Meßmer auf Jana Spengler, die ihr erstes Saisontor erzielt.

88. Minute: Ein Treffer aus dem Lehrbuch schließt die Partie ab. Die perfekt getretene Ecke nickt Fabienne Dongus ein. Treffer zwei für die Vize-Kapitänin und der 9:1-Endstand.

Die Besonderheiten:

Fabienne Dongus (2), Leonie Schetter und Jana Spengler erzielten ihre Premierentreffer im Brustring-Trikot.

Maxi Rall trifft erstmals dreifach. Sie steht derzeit bei vier Saisontoren.

Dem VfB gelingt mit 9:1 der bislang höchste Saisonsieg.

Die Stimmen:

Cheftrainer Heiko Gerber: „Wir waren sehr gut im Spiel und haben es von Anfang an dominiert. Die Führung war verdient. Wir haben dann jedoch einmal geschlafen und den Ausgleich bekommen. So war die Partie eine gewisse Zeit lang ausgeglichener. Wir haben zwei, drei Großchancen nicht genutzt, haben dann jedoch den Führungstreffer kurz vor der Pause erzielt. Das war wichtig. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, welche Qualität unsere Mannschaft hat – vor allem auch im Spiel nach vorn. Der Sieg ist deutlich und am Ende auch verdient. Wir freuen uns jetzt auf unser Heimspiel gegen den SC Sand. Wir sind beide derzeit in einer sehr guten Verfassung. Ich erwarte ein Spitzenspiel.“

Maxi Rall: „Wir haben es schon in der ersten Halbzeit gut gemacht, aber unglücklicherweise ein Kontertor bekommen. Das passiert, wenn man so hoch anläuft. Aber das Risiko gehen wir in dem Fall ein. Wichtig war, dass wir dann das 2:1 vor der Pause und auch im Anschluss einfach weiter gemacht haben. Nach unserem dritten, vierten Treffer war es dann relativ klar – die Räume wurden etwas größer. Es freut mich auch für die Mädels, die von der Bank kamen und getroffen haben. Schön, dass wir heute so viele Tore gemacht haben. Das Spiel am kommenden Sonntag wird wahrscheinlich ein ganz anderes. Egal, wie hoch wir heute gewonnen haben, wir starten bei 0:0.“

Tamar Dongus: „Wir haben von Anfang an das umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen haben und haben uns in eine Art Flow gespielt. In der ersten Halbzeit war Wolfsburg noch etwas griffiger und motivierter. Man hat schon gemerkt, dass mit den Gegentoren der Wille etwas weggebrochen ist. Wir hatten heute wieder viele unterschiedliche Torschützinnen und freuen uns auch für die Mädels, die von der Bank kommen und treffen. Jetzt gilt: Abhaken und voller Fokus auf das anstehende Topspiel zuhause gegen Sand.“