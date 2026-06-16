VfB Stuttgart: Die Pokalsieger sind zurück auf dem Platz

Dabei begrüßte der Coach viele neue Spieler, denn von der U17 rücken bis auf Max Ziemer, der den VfB verlassen hat, 18 Spieler auf, die im Mai die Deutsche Meisterschaft feierten. Zudem gehören die beiden noch für die U17 spielberechtigten Brayann Kenmoe und William Recupero dem U19-Kader an. Sieben Wochen Vorbereitung liegen vor der U19 bis zum ersten Pflichtspiel, der ersten Runde im DFB-Pokal am 1. August. Eine Woche später geht es erstmals in der DFB-Junioren Nachwuchsliga um Punkte.

Zur kommenden Saison kommt neben der Liga und den beiden Pokalwettbewerben ein vierter hinzu: Wie schon in der Saison 2024/2025 nimmt die U19 an der UEFA Youth League teil und misst sich dabei mit europäischen Topclubs. Trainer Tobias Rathgeb freut sich auf die kommende Spielzeit: „Wir freuen uns auf die Herausforderung mit den Spielen in vier Wettbewerben und wissen, was auf uns zukommt. Die Spieler aus der vergangenen U17 kennen wir natürlich schon, ich freue mich auf die Arbeit mit ihnen.“