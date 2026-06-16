VfB Stuttgart: Die Pokalsieger sind zurück auf dem Platz

Drei Wochen ist es her, da feierte die U19 des VfB Stuttgart in Potsdam den Gewinn des DFB-Pokals der Junioren. Am gestrigen Montagnachmittag bat Tobias Rathgeb und sein Trainerteam bereits zur ersten Trainingseinheit der neuen Saison am VfB-Clubzentrum.
Dabei begrüßte der Coach viele neue Spieler, denn von der U17 rücken bis auf Max Ziemer, der den VfB verlassen hat, 18 Spieler auf, die im Mai die Deutsche Meisterschaft feierten. Zudem gehören die beiden noch für die U17 spielberechtigten Brayann Kenmoe und William Recupero dem U19-Kader an. Sieben Wochen Vorbereitung liegen vor der U19 bis zum ersten Pflichtspiel, der ersten Runde im DFB-Pokal am 1. August. Eine Woche später geht es erstmals in der DFB-Junioren Nachwuchsliga um Punkte.
Zur kommenden Saison kommt neben der Liga und den beiden Pokalwettbewerben ein vierter hinzu: Wie schon in der Saison 2024/2025 nimmt die U19 an der UEFA Youth League teil und misst sich dabei mit europäischen Topclubs. Trainer Tobias Rathgeb freut sich auf die kommende Spielzeit: „Wir freuen uns auf die Herausforderung mit den Spielen in vier Wettbewerben und wissen, was auf uns zukommt. Die Spieler aus der vergangenen U17 kennen wir natürlich schon, ich freue mich auf die Arbeit mit ihnen.“
Die Termine in der Übersicht:
Sonntag, 28. Juni 2026, 13 Uhr: Vorbereitungsspiel beim FC St. Gallen U19
Sonntag, 5. Juli 2026: Turnier in Ergenzingen
Freitag, 10. Juli bis Sonntag, 12. Juli 2026: Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall
Samstag, 18. Juli 2026, 14 Uhr: Vorbereitungsspiel beim SKV Rutesheim (Verbandsliga)
Montag, 20. Juli bis Samstag, 25. Juli 2026: Trainingslager am Wilden Kaiser
Samstag, 25. Juli 2026: Vorbereitungsspiel bei WSG Wattens Tirol
Samstag, 1. August 2026: 1. Runde DFB-Pokal der Junioren
Samstag/Sonntag, 7./8./9. August 2026: 1. Spieltag in der DFB-Junioren Nachwuchsliga
Abgänge bei der U19:
Colin Kroll-Thiel, Emirhan Agzikara, Robin Dittrich, Ioannis Kechlimparis, Karl Kempf, Ivan Knezevic, Nils Richter, Sohrab Samandari und Alex Xie.