VfB Stuttgart: "Die Gegentore waren zu einfach, das ärgert mich sehr"

Kein Spiel für schwache Nerven. Doppelpack, Platzverweis, Elfmeter – das Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt II am heutigen Sonntagnachmittag hatte es in sich. Aber eines nach dem anderen. Cheftrainer Heiko Gerber nahm im Vergleich zum Remis in Berlin zwei Änderungen gegen die formstarke Eintracht vor: Für Jana Beuschlein (Mittelhandbruchs) und Tamar Dongus starteten Lenelotte Müller und die ehemalige Frankfurterin Rosa Rückert.

VfB trifft – Eintracht kommt zurück

Die VfB Frauen kamen gut in die Partie, übernahmen die Spielkontrolle und belohnten sich nach einer Viertelstunde mit dem Führungstreffer durch Rosa Rückert. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, es haperte lediglich an der Genauigkeit im Abschluss. Frankfurt steckte jedoch nicht auf und erzielte mit der ersten richtigen Torchance den Ausgleich. Der VfB machte weiter Druck und erspielte sich durch Nicole Billa (35.) und Maxi Rall (36.) weitere Möglichkeiten – es blieb jedoch beim Remis zur Pause.

Ereignisreiche zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit war nur wenige Minuten alt, als Yuka Hirano Eintrachts-Keeperin Ylvi Eisenbeiß erstmals prüfte (48.). Die VfB Frauen machten weiter Druck und gingen per Doppelpack von Nicole Billa erneut in Front (50., 53.). Eine 3:1-Führung, die eigentlich beruhigen sollte – denkste, denn Frankfurt kam erneut zurück und erzielte per ruhendem Ball den Anschluss (60.).

Die Mädels aus Cannstatt hatten jedoch die passende Antwort parat und stellten den zwei-Tore-Abstand nur eine Minute später wieder her. Abgehakt hatte die Eintracht die Partie aber noch lange nicht. Erst testete Mira Arouna VfB-Keeperin Kiara Beck (72.), wenig später probierte es Jana Theijs (90 +3.) – ehe es nochmal turbulent wurde. Kiara Beck sah nach Foulspiel im eigenen Sechzehnmeterraum die Rote Karte (90 +7.), den anschließenden Elfmeter verwandelte Kerstin Bogenschütz zum 4:3 Endstand.

Die Tore:

15. Minute: Eintracht-Keeperin Ylvi Eisenbeiß pariert den Abschluss von Nicole Billa reaktionsschnell. Rosa Rückert steht jedoch goldrichtig und muss nur noch einschieben. 1:0 VfB!

20. Minute: Eine Flanke aus dem Halbfeld wird länger und länger und findet Mira Arouna, die das Kopfballduell gegen Laureta Temaj gewinnt und den Ausgleich erzielt.

50. Minute: Klasse Vorarbeit von Rosa Rückert und Maxi Rall, die Nicole Billa in Szene setzen. Billa lässt sich nicht zweimal bitten und drückt die Kugel über die Linie.

53. Minute: Rosa Rückerts Abschluss aus gut 20 Metern prallt an die Latte, Nicole Billa lauert und netzt ein. 3:1 VfB!

60. Minute: Wie in Hälfte eins bringt Frankfurt einen langen Ball, diesmal per Freistoß, in die Gefahrenzone. Der VfB verliert erneut die Kopfballduelle, Kerstin Bogenschütz nickt zum 2:3 aus Sicht der Gäste ein.

61. Minute: Lenelotte Müller bringt die Kugel von der linken Seite auf Fabienne Dongus, die per Kopf das 4:2 erzielt.

90 +7. Minute: Kerstin Bogenschütz verwandelt den Elfmeter gegen die für Kiara Beck eingesprungene Keeperin Julia Glaser rechts unten.

Die Stimmen zum Spiel

Cheftrainer Heiko Gerber: „Die Gegentore waren zu einfach, das ärgert mich sehr. Dass Frankfurt auch fußballerische Qualitäten hat, ist klar. Aber es kann nicht sein, dass wir uns jede Woche das Leben durch drei Gegentore selbst schwermachen. Mit der Einstellung und Moral der Mannschaft bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis allerdings nicht. Wir haben jetzt zwei Wochenenden spielfrei in der Liga und werden die Zeit nutzen, um nach einer kurzen Pause an einigen Punkten arbeiten.“

Doppelpackerin Nicole Billa: „Für das Selbstvertrauen war es sehr gut, die beiden Treffer direkt nach der Pause zu erzielen. Allerdings haben wir es dann bis zum Schluss unnötig spannend gemacht – das darf uns nicht passieren. Die drei Punkte haben wir geholt, das ist das Wichtigste im Aufstiegskampf. Die spielfreie Zeit wird guttun, um an einigen Punkten weiterzuarbeiten.“

Das nächste Spiel:

Nach dem spielfreien Wochenende gastieren die VfB Frauen im Rahmen eines Testspiels beim FC Bayern II. Anpfiff ist am Samstag, 28. Februar, um 14 Uhr am FC Bayern Campus. Im nächsten Zweitligaspiel sind die VfB Frauen dann in Ingolstadt gefordert. Spielbeginn ist am 15. März um 11 Uhr.