VfB Stuttgart, DFB-Fußballabzeichen und vieles mehr

Juhu, die Ferien haben endlich begonnen, der perfekte Zeitpunkt also, um seinem liebsten Hobby zu frönen: dem Fußball. Am Montag startet wieder das beliebte Fußballcamp es TSGV Waldstetten unter Leitung von Gerhard Rosenfelder. Vom 4. bis 7. August sollen die knapp 70 Kids mit dem „Georg-Eichele-Junglöwencamp“ einen tollen Start in die Sommerferien erleben.
Wieder haben sich die Verantwortlichen eine Menge ausgedacht, um den Kindern und Jugendlichen eine Menge rund um den Fußball anzubieten. Erstmals in diesem Rahmen wird am Montagabend, 19 Uhr, eine besondere Veranstaltung stattfinden: Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher wird zu Gast sein in der Stuifenhalle und aus seinem interessanten Leben berichten. Gut möglich, dass er auch auf die aktuellen Irrungen und Wirrungen rund um die FIFA im Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft eingehen wird. Gesprächsbedarf gäbe es sicherlich genügend. Die Veranstaltung ist für jedermann und zudem kostenlos.
Am Montag geht es bereits morgens recht früh los, denn die Nachwuchsfußballer werden erst einmal mit allem Wichtigen eingedeckt, wie beispielsweise dem modernen Camp-Trikot sowie einer eigenen Trinkflasche. Neben dem regelmäßigen Mittagessen, das auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wartet, es sind auch zwei Mädchen mit dabei, ist sicherlich der Ausflug zum VfB Stuttgart eines der Highlights. Hier können sie einen Blick hinter die Kulissen des Champions-League-Teilnehmers erhaschen, nachdem man im vergangenen Jahr noch herzlich beim 1. FC Heidenheim empfangen worden ist. „Die Anmeldezahlen sind auch in diesem Jahr wieder hoch, worüber wir uns sehr freuen. Für uns ist es wichtig, dass auch die Kinder aus den umliegenden Vereinen, bei aller Rivalität, die zum Fußball dazugehört, wissen, dass sie bei uns willkommen sind“, sagt Rosenfelder, Vater von Mario Rosenfelder, einer der beiden Sportlichen Leiter des Landesligisten. Auf dem Rasen geht es dann unter anderem um das Erreichen des DFB-Sportabzeichens oder die Mini-Champions-League, die den Kindern immer große Freude bereitet. „Darauf sind immer alle ganz heiß“, verrät Rosenfelder grinsend. Dazu gibt es weitere spannende Wettbewerbe, die die Kinder bestreiten – und bei denen sie sogar etwas gewinnen können.
Der Trainermix in diesem Jahr ist wieder bunt durchgemixt: Von den aktuellen Spielern des Landesligisten, Max Helmli oder Niels Waldraff über die ehemaligen Kicker wie Patrick Stöppler und Eddy Fischer bis hin zum Ex-Profi Andreas Hoffmann, um nur einige zu nennen, sind viele bekannte Gesichter mit dabei. „Da kann ich mich immer auf das Gerüst verlassen, ein ganz wichtiger Baustein in dieser Geschichte“, zeigt sich Rosenfelder dankbar. Ebenfalls mit dabei als Übungsleiter sind U-23-Meistertrainer Mükayil „Mücky“ Dalbudak, TSGV-Urgestein Rainer Uhl sowie Nicklas Bleicher. Besonders: Der 14-jährige Bleicher war im vergangenen Jahr noch Teilnehmer und bleibt dem Camp nun als Trainer erhalten. Weitere Trainer, die die Jugendlichen betreuen werden, sind U23-Akteur Lennart Schoell un die selbst noch Jugendlichen Felix Reißmüller, Felix Schöner und Luis Abele.
Weitere Highlights: Ein Bagger der Firma Georg Eichele, der bereits auf dem Sportgelände steht, und den sich die Kids unter fachkundiger Betreuung einmal genau anschauen können – und vielleicht ja sogar bedienen. Ebenfalls wird das AOK-Mobil, wie schon im vergangenen Jahr, mit Reaktionsspielen und Ernährungstipps am Start sein.
Um etwas besser planen zu können, wäre eine formlose Anmeldung für den Abend mit Knut Kircher unter loewen-camp@tsgv-fussball.de wünschenswert