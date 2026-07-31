VfB Stuttgart, DFB-Fußballabzeichen und vieles mehr

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Wieder haben sich die Verantwortlichen eine Menge ausgedacht, um den Kindern und Jugendlichen eine Menge rund um den Fußball anzubieten. Erstmals in diesem Rahmen wird am Montagabend, 19 Uhr, eine besondere Veranstaltung stattfinden: Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher wird zu Gast sein in der Stuifenhalle und aus seinem interessanten Leben berichten. Gut möglich, dass er auch auf die aktuellen Irrungen und Wirrungen rund um die FIFA im Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft eingehen wird. Gesprächsbedarf gäbe es sicherlich genügend. Die Veranstaltung ist für jedermann und zudem kostenlos.

Am Montag geht es bereits morgens recht früh los, denn die Nachwuchsfußballer werden erst einmal mit allem Wichtigen eingedeckt, wie beispielsweise dem modernen Camp-Trikot sowie einer eigenen Trinkflasche. Neben dem regelmäßigen Mittagessen, das auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wartet, es sind auch zwei Mädchen mit dabei, ist sicherlich der Ausflug zum VfB Stuttgart eines der Highlights. Hier können sie einen Blick hinter die Kulissen des Champions-League-Teilnehmers erhaschen, nachdem man im vergangenen Jahr noch herzlich beim 1. FC Heidenheim empfangen worden ist. „Die Anmeldezahlen sind auch in diesem Jahr wieder hoch, worüber wir uns sehr freuen. Für uns ist es wichtig, dass auch die Kinder aus den umliegenden Vereinen, bei aller Rivalität, die zum Fußball dazugehört, wissen, dass sie bei uns willkommen sind“, sagt Rosenfelder, Vater von Mario Rosenfelder, einer der beiden Sportlichen Leiter des Landesligisten. Auf dem Rasen geht es dann unter anderem um das Erreichen des DFB-Sportabzeichens oder die Mini-Champions-League, die den Kindern immer große Freude bereitet. „Darauf sind immer alle ganz heiß“, verrät Rosenfelder grinsend. Dazu gibt es weitere spannende Wettbewerbe, die die Kinder bestreiten – und bei denen sie sogar etwas gewinnen können.