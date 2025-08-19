VfB Stuttgart: Deutschlands Top-Talent unterschreibt bis 2028

Sascha Glass, General Manager VfB Frauenfußball: „Muriel gilt als absolutes Top-Talent in Deutschland – und das hat sie bei uns schon in den ersten Wochen in Trainingseinheiten und Testspielen unter Beweis gestellt. Auf der Sechserposition bleibt Muriel auch in Drucksituationen sehr ruhig, neben ihren technischen Stärken hat sie eine gute Wahrnehmung und ein hohes Spielverständnis. Wir freuen uns sehr, dass wir Muriel für uns gewinnen konnten und geben ihr die nötige Zeit, um sich bei uns in Ruhe weiterentwickeln und entfalten zu können.“

Muriel Dürr: „Ich freue mich auf die kommende Zeit und bin dem VfB über das mir geschenkte Vertrauen sehr dankbar. Ich habe richtig Bock, weiter Gas zu geben und mich für das Team einzusetzen. Zunächst möchte ich viel lernen und mir von erfahrenen Spielerinnen einiges abschauen, um dann in den kommenden Jahren anzugreifen.“

+++

So sehen die ersten drei Spieltage der 2. Frauen-Bundesliga aus:

1. Spieltag

Sa., 23.08.25 17:30 Uhr FSV Mainz 05 - SC Sand

So., 24.08.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SG 99 Andernach

So., 24.08.25 14:00 Uhr VfL Bochum - VfR Warbeyen

So., 24.08.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Borussia Mönchengladbach

So., 24.08.25 14:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam - FC Ingolstadt 04

So., 24.08.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart - FC Bayern München II

So., 24.08.25 14:00 Uhr VfL Wolfsburg II - SV Meppen



2. Spieltag

So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Meppen - FSV Mainz 05

So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Bayern München II - VfL Bochum

So., 31.08.25 14:00 Uhr SG 99 Andernach - VfB Stuttgart

So., 31.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - 1. FFC Turbine Potsdam

So., 31.08.25 14:00 Uhr SC Sand - VfL Wolfsburg II

So., 31.08.25 14:00 Uhr VfR Warbeyen - Eintracht Frankfurt II



3. Spieltag

So., 07.09.25 11:00 Uhr VfR Warbeyen - FC Ingolstadt 04

So., 07.09.25 11:00 Uhr VfL Wolfsburg II - FC Bayern München II

So., 07.09.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - FSV Mainz 05

So., 07.09.25 14:00 Uhr VfL Bochum - SC Sand

So., 07.09.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Meppen

So., 07.09.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart

So., 07.09.25 14:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam - SG 99 Andernach