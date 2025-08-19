VfB Stuttgart: Deutschlands Top-Talent unterschreibt bis 2028

Seit Juli 2025 trägt Nachwuchstalent Muriel Dürr Weiß-Rot und überzeugte in der Vorbereitung des Zweitligateams des VfB Stuttgart. Nun ist klar: Die 16-jährige Mittelfeldspielerin unterschreibt beim Club aus Cannstatt bis 2028. Muriel Dürr wechselte erst diesen Sommer von der männlichen U17 des VfL Kirchheim/Teck zum VfB. Für Deutschlands Juniorinnen lief sie insgesamt 15-Mal auf.
Sascha Glass, General Manager VfB Frauenfußball: „Muriel gilt als absolutes Top-Talent in Deutschland – und das hat sie bei uns schon in den ersten Wochen in Trainingseinheiten und Testspielen unter Beweis gestellt. Auf der Sechserposition bleibt Muriel auch in Drucksituationen sehr ruhig, neben ihren technischen Stärken hat sie eine gute Wahrnehmung und ein hohes Spielverständnis. Wir freuen uns sehr, dass wir Muriel für uns gewinnen konnten und geben ihr die nötige Zeit, um sich bei uns in Ruhe weiterentwickeln und entfalten zu können.“
Muriel Dürr: „Ich freue mich auf die kommende Zeit und bin dem VfB über das mir geschenkte Vertrauen sehr dankbar. Ich habe richtig Bock, weiter Gas zu geben und mich für das Team einzusetzen. Zunächst möchte ich viel lernen und mir von erfahrenen Spielerinnen einiges abschauen, um dann in den kommenden Jahren anzugreifen.“
+++
So sehen die ersten drei Spieltage der 2. Frauen-Bundesliga aus:
1. Spieltag
Sa., 23.08.25 17:30 Uhr FSV Mainz 05 - SC Sand
So., 24.08.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SG 99 Andernach
So., 24.08.25 14:00 Uhr VfL Bochum - VfR Warbeyen
So., 24.08.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Borussia Mönchengladbach
So., 24.08.25 14:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam - FC Ingolstadt 04
So., 24.08.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart - FC Bayern München II
So., 24.08.25 14:00 Uhr VfL Wolfsburg II - SV Meppen
2. Spieltag
So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Viktoria 1889 Berlin
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Meppen - FSV Mainz 05
So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Bayern München II - VfL Bochum
So., 31.08.25 14:00 Uhr SG 99 Andernach - VfB Stuttgart
So., 31.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - 1. FFC Turbine Potsdam
So., 31.08.25 14:00 Uhr SC Sand - VfL Wolfsburg II
So., 31.08.25 14:00 Uhr VfR Warbeyen - Eintracht Frankfurt II
3. Spieltag
So., 07.09.25 11:00 Uhr VfR Warbeyen - FC Ingolstadt 04
So., 07.09.25 11:00 Uhr VfL Wolfsburg II - FC Bayern München II
So., 07.09.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - FSV Mainz 05
So., 07.09.25 14:00 Uhr VfL Bochum - SC Sand
So., 07.09.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Meppen
So., 07.09.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart
So., 07.09.25 14:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam - SG 99 Andernach