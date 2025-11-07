VfB Stuttgart: "Deshalb wollen wir unsere Spitzenposition festigen"

Mit Tabellenführung nach Meppen

Als neuer Spitzenreiter der 2. Frauen-Bundesliga trifft das Team von Cheftrainer Heiko Gerber erstmals auf den SV Meppen. Nach dem deutlichen 7:2-Heimsieg gegen den VfR Warbeyen haben die VfB Frauen die Tabellenführung übernommen. Meppen geht ebenfalls mit Rückenwind in die Partie – zuletzt gelang ein 3:0-Erfolg über den SC Sand.

Der Gegner: SV Meppen

Die vergangene Zweitliga-Saison beendete die Mannschaft von Trainergespann Thomas Pfannkuch und Katharina Börger mit 43 von 78 möglichen Punkten und einem Torverhältnis von 40:29 auf dem fünften Rang. In der Vorbereitung präsentierten sich die Meppenerinnen in starker Form und blieben in fünf Testspielen mit vier Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen.

Nach neun Spieltagen steht der SV Meppen mit elf Punkten und 19:7 Toren auf Tabellenplatz neun. Beste Torschützin ist aktuell Laura Bröring mit acht Treffern, womit sie auch die Torschützinnenliste der 2. Frauen-Bundesliga anführt.

In den DFB-Pokal Play-offs setzte sich Meppen zunächst mit einem 1:0 gegen Regionalligist Holstein Kiel durch, schied jedoch in der ersten Hauptrunde nach einer 0:3-Niederlage gegen Ligakonkurrent SC Sand aus.

Trainerstimmen: „Aktuelle Spitzenposition festigen“

„Wir wissen, dass uns in Meppen ein schweres Auswärtsspiel erwartet“, betont VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber. „Ich habe Meppen von Anfang an als Mannschaft eingeschätzt, die oben in der Tabelle mitspielt. Das ist ein wirklich gutes Team, auf das wir uns intensiv vorbereitet haben. Im Fußball kann es schnell gehen, deshalb wollen wir unsere aktuelle Spitzenposition festigen“, fügt er hinzu.

Thomas Pfannkuch, Cheftrainer SV Meppen: „Wir freuen uns darauf, den VfB Stuttgart als Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga in Meppen begrüßen zu dürfen. Das Team hat die vergangenen Spiele klar und deutlich gewonnen und mit Abstand die meisten Tore geschossen. Dementsprechend sind wir in diesem Spiel – wie schon gegen den SC Sand – im eigenen Stadion laut Tabelle nur Außenseiter. Unser Team will aber trotz der scheinbar klaren Ausgangssituation zeigen, was möglich ist. Wir hoffen auf eine tolle Kulisse, die uns dabei unterstützt, die Herausforderung anzunehmen und erfolgreich zu meistern.“

Live-Übertragung des Auswärtsspiels

Schaltet ein, seid live dabei und unterstützt unsere VfB Frauen aus der Ferne. Die Partie gegen den SV Meppen wird ab 11 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.