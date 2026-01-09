VfB Stuttgart: „Das Ziel ist das Halbfinale“

– Foto: Imago

Als zweifacher Titelverteidiger geht die U19 des VfB Stuttgart am kommenden Wochenende bei der 34. Auflage des Mercedes-Benz JuniorCups an den Start. Das Hallenturnier in Sindelfingen ist einmal mehr hochkarätig besetzt.

>>> Hier geht es zum Spielplan. „Es ist ein absolutes Highlight und für Spieler wie Trainer etwas sehr Besonderes“, sagt Tobias Rathgeb. Der U19-Trainer weiß, wovon er spricht, wenn er über den Mercedes-Benz JuniorCup schwärmt. Schließlich trat Tobias Rathgeb als Spieler (2001) und als Co-Trainer der U19 insgesamt bereits sieben Mal am hochkarätigen Hallenturnier im Glaspalast Sindelfingen teil. Und dies mit Erfolg: Die vergangenen beiden Ausgaben 2024 und 2025 gewann der VfB und baute somit seinen Vorsprung in der Allzeit-Siegerliste auf sieben aus. Als erste Mannschaft könnte der Club aus Cannstatt den „Threepeat“, also drei Titel in Serie, schaffen. „Wenn man die Chance hat, dieses Turnier dreimal in Folge zu gewinnen, was nicht einfach ist, würden wir das natürlich sehr gerne mitnehmen. Das Ziel ist aber das Halbfinale.“

Der Weg dorthin hat es in sich: In seiner Gruppe trifft der VfB auf den FC Bayern München, den Kooperationspartner Sao Paulo FC sowie den im Hallenfußball traditionell starken SK Rapid Wien. „Das Turnier ist wieder mit spannenden Teams extrem gut besetzt“, sagt Tobias Rathgeb. Los geht es am Samstag um 12 Uhr, wenn der VfB das Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München bestreitet. Um 14:10 Uhr folgt das Duell mit SK Rapid Wien, ehe um 15:16 Uhr der Sao Paulo FC auf die Jungs aus Cannstatt wartet. In der Parallelgruppe treten der 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen, der FC Basel aus der Schweiz und der dänische Topclub Odense BK an. Auch dieses Mal findet parallel zum U19-Turnier ein Azubi-Turnier von Mercedes-Benz statt. Gesamtes Turnier im Stream übertragen