 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Kevin Kieweg

VfB Stuttgart: "Das ist eine richtig gute Mannschaft"

In der 2. Frauen-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den FC Ingolstadt.

Verlinkte Inhalte

2. Frauen-Bundesliga
VfB Stuttg.
Ingolstadt

Heimspiel in Stuttgart! Am sechsten Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga empfangen die VfB Frauenam Samstag die Schanzerinnen aus Ingolstadt. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Sportgelände des PSV.

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
15:00live

Premiere mit Torjägerinnen-Duell

Gestärkt durch den 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt II stehen die VfB Frauen nun erstmals dem FC Ingolstadt 04, ehemaliger Verein von Ersatz-Torhüterin Pia Hein, gegenüber. Dabei richtet sich der Blick auch auf das Duell zweier Torjägerinnen: Nicole Billa (VfB Stuttgart) und Anna-Lena Fritz (FC Ingolstadt 04) konnten für ihre Teams bereits vier Saisontore erzielen.

Der Gegner: FC Ingolstadt 04

Der FC Ingolstadt 04 absolvierte in der Saisonvorbereitung drei Testspiele und verbuchte dabei zwei Siege und eine Niederlage bei 5:3 Toren. Im DFB-Pokal setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Stolte zunächst mit einem 23:0-Kantersieg gegen die Saalfeld Titans durch, ehe in der ersten Hauptrunde Bundesligist 1. FC Nürnberg mit 6:4 im Elfmeterschießen bezwungen wurde.

In der 2. Frauen-Bundesliga starteten die Schanzerinnen mit einer 0:2-Niederlage bei Bundesligaabsteiger 1. FFC Turbine Potsdam. Anschließend gab es einen 1:0-Heimsieg gegen Viktoria Berlin sowie ein 2:2 beim VfR Warbeyen. Nach dem 3:0-Erfolg in Andernach folgte zuletzt eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen den SC Sand. Mit sieben Punkten und 6:5 Toren steht Ingolstadt derzeit auf Tabellenplatz sieben.

Die Vorsaison beendete der FCI mit 35 Punkten und einem Torverhältnis von 41:43 auf dem achten Rang. Erfolgreichste Torschützin der vergangenen Spielzeit war Pija Reininger (zehn Treffer), die den Verein in Richtung SC Sand verlassen hat. Dahinter folgte Emma Kusch mit sechs Toren.

Trainerstimmen: „Fokussierte Vorbereitung auf Ingolstadt“

„Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Schanzerinnen in den vergangenen Spielen. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die Gas gibt, auf dem Platz zusammenspielt, fightet und nur wenig zulässt“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber zum kommenden Gegner. „Das spielfreie Wochenende hat uns die Möglichkeit gegeben, mit fast allen Spielerinnen die Vorbereitung auf Ingolstadt fokussiert zu bestreiten“, fügt er hinzu.

Rabattierte Gruppentickets am Samstag

Gemeinsam lassen sich Heimspiele doch am besten verfolgen, oder? Egal ob mit der Großfamilie, mit Kollegen oder der kompletten Mannschaft – Trommelt eure Traumelf zusammen und tragt die VfB Frauen gegen den FC Ingolstadt 04 zum Heimsieg in Bad Cannstatt. Ab einer Mindestanzahl von elf Personen tritt der vergünstigte Ticketpreis von fünf Euro pro Person in Kraft. Kindertickets gibt es bereits für zwei Euro pro Kind. Damit sichern sich VfB-Fans eine Ersparnis von 40 Prozent auf Vollzahler- sowie 33 Prozent auf Kindertickets. Die Eintrittskarten werden digital als Print@home- oder Mobile-Tickets per E-Mail versendet. Das Angebot endet am Donnerstag, 2. Oktober.

Live-Übertragung des Heimspiels

Wer am Sonntag nicht in Bad Cannstatt dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, live mitzufiebern: Das Heimspiel unserer VfB Frauen gegen den FC Ingolstadt 04 wird ab 15 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen. Zum Livestream.

Weitere Infos

  • Sechster Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga: VfB Frauen (Tabellenplatz vier) – FC Ingolstadt 04 (Tabellenplatz sieben)
  • Daten: Samstag, 4. Oktober, 15 Uhr
  • Spielort: PSV Stuttgart
  • Parken: P7 (kostenfrei)
  • Tickets gibt es im VfB-Onlineshop oder an der Tageskasse (K4).
  • VfB Frauen-Partner my Ritter Sport veranstaltet wie immer das Tippspiel zur Partie, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt.
  • Leibchen/Akkreditierungen sind für Presse- und Medienvertreter ab sofort nicht mehr am Kassenhäuschen 4, sondern am Haupteingang abzuholen.
  • Akkreditierungen sind bis spätestens Donnerstag per Mail unter m.stitterich@vfb-stuttgart.de anzumelden. Eine Leibchenausgabe kann sonst nicht garantiert werden.
  • Sicherheitshinweis: Bitte beachtet die neue Wegeführung auf dem PSV-Sportgelände. Das Betreten der Rasenfläche ist untersagt. Der Zutritt für Presse- und Medienvertreter mit sichtbarem Leibchen/Akkreditierung ist auf der Tartanbahn gestattet.
  • Schiedsrichterinnengespann: Lea Kretschmar (SR), Liesa Malina (SR-A), Savina Duderstadt (SR-A)
Aufrufe: 02.10.2025, 15:30 Uhr
vfbAutor