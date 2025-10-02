VfB Stuttgart: "Das ist eine richtig gute Mannschaft"

Premiere mit Torjägerinnen-Duell

Gestärkt durch den 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt II stehen die VfB Frauen nun erstmals dem FC Ingolstadt 04, ehemaliger Verein von Ersatz-Torhüterin Pia Hein, gegenüber. Dabei richtet sich der Blick auch auf das Duell zweier Torjägerinnen: Nicole Billa (VfB Stuttgart) und Anna-Lena Fritz (FC Ingolstadt 04) konnten für ihre Teams bereits vier Saisontore erzielen.

Der Gegner: FC Ingolstadt 04

Der FC Ingolstadt 04 absolvierte in der Saisonvorbereitung drei Testspiele und verbuchte dabei zwei Siege und eine Niederlage bei 5:3 Toren. Im DFB-Pokal setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Stolte zunächst mit einem 23:0-Kantersieg gegen die Saalfeld Titans durch, ehe in der ersten Hauptrunde Bundesligist 1. FC Nürnberg mit 6:4 im Elfmeterschießen bezwungen wurde.

In der 2. Frauen-Bundesliga starteten die Schanzerinnen mit einer 0:2-Niederlage bei Bundesligaabsteiger 1. FFC Turbine Potsdam. Anschließend gab es einen 1:0-Heimsieg gegen Viktoria Berlin sowie ein 2:2 beim VfR Warbeyen. Nach dem 3:0-Erfolg in Andernach folgte zuletzt eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen den SC Sand. Mit sieben Punkten und 6:5 Toren steht Ingolstadt derzeit auf Tabellenplatz sieben.

Die Vorsaison beendete der FCI mit 35 Punkten und einem Torverhältnis von 41:43 auf dem achten Rang. Erfolgreichste Torschützin der vergangenen Spielzeit war Pija Reininger (zehn Treffer), die den Verein in Richtung SC Sand verlassen hat. Dahinter folgte Emma Kusch mit sechs Toren.

Trainerstimmen: „Fokussierte Vorbereitung auf Ingolstadt“

„Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Schanzerinnen in den vergangenen Spielen. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die Gas gibt, auf dem Platz zusammenspielt, fightet und nur wenig zulässt“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber zum kommenden Gegner. „Das spielfreie Wochenende hat uns die Möglichkeit gegeben, mit fast allen Spielerinnen die Vorbereitung auf Ingolstadt fokussiert zu bestreiten“, fügt er hinzu.

Rabattierte Gruppentickets am Samstag

Gemeinsam lassen sich Heimspiele doch am besten verfolgen, oder? Egal ob mit der Großfamilie, mit Kollegen oder der kompletten Mannschaft – Trommelt eure Traumelf zusammen und tragt die VfB Frauen gegen den FC Ingolstadt 04 zum Heimsieg in Bad Cannstatt. Ab einer Mindestanzahl von elf Personen tritt der vergünstigte Ticketpreis von fünf Euro pro Person in Kraft. Kindertickets gibt es bereits für zwei Euro pro Kind. Damit sichern sich VfB-Fans eine Ersparnis von 40 Prozent auf Vollzahler- sowie 33 Prozent auf Kindertickets. Die Eintrittskarten werden digital als Print@home- oder Mobile-Tickets per E-Mail versendet. Das Angebot endet am Donnerstag, 2. Oktober.

Live-Übertragung des Heimspiels

Wer am Sonntag nicht in Bad Cannstatt dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, live mitzufiebern: Das Heimspiel unserer VfB Frauen gegen den FC Ingolstadt 04 wird ab 15 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen. Zum Livestream.