VfB Stuttgart: „Das ist außergewöhnlich“

In dreimal 35 Minuten bestritten die Mädels aus Cannstatt am Samstag ihren abschließenden Test gegen den Schweizer Erstligist FC St. Gallen. Nach einem torlosen Remis im ersten Drittel sorgte Maxi Rall, die künftig die Kapitänsbinde tragen wird, für die 1:0-Führung in der 39. Spielminute. Nicole Billa legte noch vor der Pause im zweiten Drittel einen weiteren Treffer nach (58.), ehe Yuka Hirano im dritten Drittel ebenfalls für Weiß-Rot traf (84.). Der Anschlusstreffer der Schweizerinnen fiel in der Schlussphase (92.), änderte jedoch nichts mehr am positiven Endergebnis für den VfB.

„Am Ende des Trainingslagers war es natürlich schon auch so, dass wir nicht mehr so frisch waren. Trotzdem haben wir über weite Strecken das gesehen, was wir wollten“, ordnete Nico Schneck die Partie ein. „Wir haben früh Druck gemacht, dem Gegner nicht viel Zeit gegeben und uns Möglichkeiten herausgespielt. Im letzten Drittel haben wir schon auch Chancen liegengelassen. Das Ergebnisse hätte dann deutlicher sein können. Insgesamt ist es dennoch schön, das Trainingslager mit einem Sieg abzuschließen. Da ist das Ergebnis auch zweitranging, es geht mehr darum, dass wir die Dinge gesehen haben, die wir uns unter der Woche auch erarbeitet haben. Das hatte Priorität für uns.“ Ein gemeinsamer weiß-roter Fanabend mit zahlreichen Selfies und Autogrammen rundete den letzten Tag in Bad Kohlgrub optimal ab.

„In der Form noch nicht erlebt“

Und diese Dinge haben nicht nur auf dem Platz gepasst. Auch neben dem Platz wurde viel gesprochen, Karten gespielt, sich beim Bogenschießen ausprobiert oder einen gemeinsamen Ausflug auf den nahegelegenen Kolbensattel unternommen. „Aus Trainersicht hat das Teambuilding in der Kürze der Zeit sensationell geklappt“, sagt Nico Schneck. „Echt außergewöhnlich, wie schnell das ging, dass auch alle Neuen direkt mittendrin sind. Ich weiß nicht, ob ich das so in der Form schon mal erlebt habe.“ Das bestätigte auch Sommerneuzugang Chantal Hagel. „Es war eine intensive Zeit, da wie 24/7 zusammen waren. So haben wir uns auch abseits des Platzes als Gruppe noch besser kennengelernt. Aber auch auf dem Platz sind wir in die Abstimmungen und Abläufe noch besser reingekommen.“

Einige VfB-Fans haben auch die Reise nach Bad Kohlgrub auf sich genommen und die Mädels aus Cannstatt supportet. Bei einem gemeinsamen weiß-roten Fanabend wurden schließlich zahlreiche Selfie- und Autogrammwünsche erfüllt - ein optimales Ende für eine intensive Woche.

Maxi Rall als neue Kapitänin

Im Testspiel führte Maximiliane Rall die Mannschaft erstmals als Kapitänin aufs Feld. Diese neue Rolle wird sie auch in der Bundesliga übernehmen. Unterstützt wird die 32-Jährige von Laura Giuliani und Chantal Hagel. „Maxi repräsentiert das, was wir an Professionalität, Einsatz, Bereitschaft, Wille und Leidenschaft sehen wollen und wird auch eine sportliche Hauptrolle übernehmen. Deshalb wird sie in der kommenden Saison diese Führungsrolle zusammen mit Laura und Chantal ausführen“, sagt Nico Schneck.

Inhaltliche Vertiefung im zweiten Block

Das Fazit nach dem ersten Block in der Vorbereitung auf die Google Pixel Frauen-Bundesliga fällt somit positiv aus. „Insgesamt bin ich bislang sehr zufrieden, aber auch deshalb, weil wir schnell zu einer Einheit geworden sind. Die Atmosphäre auf und neben dem Platz ist gut. Die Basis ist mit dem ersten Block gelegt, im zweiten Block werden wir nach einer kleinen Pause noch deutlich inhaltlicher arbeiten.“ Nach drei freien Tagen finden sich die VfB Frauen dann am kommenden Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz in Bad Cannstatt ein.