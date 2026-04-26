VfB Stuttgart: "Das Herz auf dem Platz gelassen"

Bei seiner Heimspielpremiere vor 1.247 Zuschauern auf dem PSV Sportgelände setzte VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck auf lediglich eine Änderung in der Startelf im Vergleich zum 4:0-Auswärtssieg beim VfR Warbeyen. Lenelotte Müller nahm auf der Bank Platz, Haruka Osawa startete erstmals nach ihrer Knieverletzung von Beginn an.

Meppen drückt, VfB trifft

Meppen erwischte den besseren Start in die Partie und prüfte VfB-Keeperin Kiara Beck direkt in der Anfangsphase (Laura Bröring 5., 9. Minute). Die VfB-Torspielerin blieb jedoch hellwach und hielt die Null fest. Zielsicherer bewiesen sich dagegen die Mädels aus Cannstatt, als sie nach einer knappen Viertelstunde die erste Möglichkeit zur Führung nutzten (Nicole Billa). Es entwickelte sich eine über weite Strecken zweikampfbetonte aber relativ chancenarme erste Hälfte, aus der die VfB Frauen die knappe Führung mit in die Pause nahmen.

Kiara Beck hält die Null

Ein ähnlicher Spielverlauf wie in den ersten 45 Minuten bot sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte – einige Unterbrechungen durch die beherzte Zweikampfführung auf beiden Seiten brachten den Spielfluss immer wieder ins Stocken. Kiara Beck, die am Ende auch zur Spielerin des Spiels ernannt wurde, bekam es in der Schlussphase erneut mit Laura Bröring zu tun. Den Abschluss der Meppener Offensivspielerin hielt die VfB-Keeperin erneut stark (76.) und hielt somit, zusammen mit einer soliden VfB-Defensive, den dritten Sieg in Folge ohne Gegentor fest.

Damit sammeln die VfB Frauen drei enorm wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und bauen den Vorsprung auf den Tabellenvierten SV Meppen auf acht Punkte aus.

Stimmen zum Spiel:

VfB-Cheftrainer Nico Schneck: „Es war heute sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir haben es jedoch geschafft, bis zum Schluss dagegenzuhalten. Wir wussten um die Körperlichkeit von Meppen, das hat man auch in den Zweikämpfen gesehen. Nach Startschwierigkeiten haben wir die Partie dann besser angenommen. In der ersten Hälfte waren wir teilweise nicht kompakt genug und haben es nicht geschafft, den Gegner auf einer Seite zu halten. Das war in Hälfte zwei deutlich besser. Und: Effizienz vor dem Tor ist auch eine Qualität. Das haben wir heute gezeigt. Ich freue mich sehr über das Ergebnis. Trotzdem hätten wir am Ende den einen oder anderen Umschaltmoment besser nutzen können. Da waren wir nicht sauber genug, das müssen wir uns ankreiden und daran werden wir weiter arbeiten.“

Kiara Beck: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben zuvor oftmals zu viele Gegentore bekommen, umso glücklicher sind wir, dass auch in unserem dritten Spiel in Folge die Null steht. Wenn ein Ball durchkommt, dann bin ich da. Das ist mein Job. Da konnte ich der Mannschaft heute glaube ich gut helfen. An der Stelle muss ich aber auch meine Abwehr loben, die es mir auch einfach gemacht hat. Wir wussten, das Meppen mit Wucht und Schnelligkeit auf uns zukommt. Darauf waren wir heute gut eingestellt. Das Team hat heute das Herz auf dem Platz gelassen.“

Die Tore:

13. Minute: Schöne Vorarbeit von Dafina Redzepi und Leonie Schetter, deren Abschluss noch geblockt wird. Nicole Billa steht jedoch goldrichtig und staubt zur 1:0-Führung ab.

54. Minute: Ein Treffer wie aus dem Lehrbuch. Nicole Billa tritt eine gut getimte Flanke von der rechten Seite in die Gefahrenzone. Maxi Rall wirft sich in die wuchtige Hereingabe und erhöht per Kopf auf 2:0.

Die Besonderheit:

Jana Beuschlein feierte ihr Comeback nach überstandenem Mittelhandbruch. Die VfB-Kapitänin ersetzte Nicole Billa in der 68. Spielminute.