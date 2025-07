VfB Stuttgart: "Das hat das Team beschäftigt, das hat man gemerkt"

Im ersten Heimspiel der Sommervorbereitung sind die VfB Frauen am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz des PSV Stuttgart erstmals mit dem neuen Heimtrikot der Saison 2025/2026 aufgelaufen. Und darin sollte direkt das nächste Erfolgserlebnis folgen – soweit der Plan in Weiß-Rot, Heidenheim machte es den Hausherrinnen jedoch nicht immer einfach.

Emma Babic per Kopf zur Führung

Im Vergleich zum gestrigen Testspiel gegen Bundesligist 1. FC Nürnberg (3:1-Sieg) tauschte Cheftrainer Heiko Gerber seine Startelf gegen Oberligist Heidenheim einmal komplett, sodass sich möglichst alle Spielerinnen einmal zeigen konnten. Durch beherzte Zweikampfführung der Gäste taten sich die VfB Frauen jedoch zunächst schwer, bis in die gegnerische Gefahrenzone durchzukommen. Emma Babic war es, der es in der 16. Spielminute gelang, die Abwehr des FCH zu knacken. Per Kopf erzielte sie nach einem stark getretenen Eckstoß von Laureta Temaj die hochverdiente 1:0-Führung für den VfB. Danach häuften sich die Möglichkeiten auf Seiten des VfB durch Abschlüsse von Jana Beuschlein (26.), Rosa Rückert (31.) und erneut Emma Babic (34.). Zur Pause blieb es jedoch bei der knappen 1:0-Führung.

Meike Meßmer legte nach

Der VfB spielte auf den zweiten Treffer und machte Druck, die letzten Pässe oder Abschlüsse waren dann jedoch teilweise zu ungenau – Heidenheim verteidigte weiterhin mit Herz und hielt somit das Spiel aus Sicht des VfB unnötig lange offen. Auf der anderen Seite setzte Heidenheim in der Offensive ein paar Nadelstiche, VfB Keeperin Eve Boettcher hielt ihren Kasten jedoch sauber. In der 66. Minute erzielte Meike Meßmer schließlich das wichtige und längst überfällige 2:0 – wieder per Kopf und perfekt serviert von Charlotte Blümel.

Früher verletzungsbedingter Wechsel von Gillian Castor

Unter dem Strich steht am Ende ein Heimsieg, der sicherlich auch in die Kategorie „teuer erkauft“ fällt. Gillian Castor musste in der 38. Minute bereits verletzungsbedingt vom Platz. Weitere Untersuchungen folgen in den kommenden Tagen.

Cheftrainer Heiko Gerber: "Es war ein wichtiges Spiel, um Spielzeit für alle zu generieren. Gerade für unsere jungen Spielerinnen war es wichtig, um sich zeigen zu können. Leider gab es nach der voraussichtlich schweren Verletzung von Gil Castor einen Bruch im Spiel. Das hat die ganze Mannschaft beschäftigt, das hat man gemerkt. Wir waren zwar überlegen und hatten das Spiel komplett im Griff, waren jedoch nicht zwingend genug. Vielleicht kommt etwas Müdigkeit von der gestrigen Partie dazu. Den Mädels kann ich keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben. Von den Köpfen waren wir heute jedoch nicht komplett frei, um lockeren Fußball zu spielen. Der Sieg ist dennoch hochverdient."