VfB Stuttgart: "Das haben wir unter der Woche thematisiert"

Aufstiegsduell zum Start in den Saisonendspurt

Nach dreiwöchiger Pause geht es für die Mädels aus Cannstatt in den Saisonendspurt. Als Tabellenführerinnen empfangen sie den viertplatzierten SV Meppen, der nur fünf Punkte dahinter liegt – entsprechend richtungsweisend ist das Duell im Aufstiegsrennen.

Während die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck am vergangenen Spieltag ein 4:0-Auswärtssieg gegen den VfR Warbeyen feierte, erzielte Meppen ein 1:1 gegen den SC Sand. Zudem haben die VfB Frauen noch eine Rechnung mit den Meppenerinnen offen: Das Hinspiel ging mit 0:1 verloren und war zugleich die einzige Niederlage der Hinrunde.

Der Gegner: SV Meppen

Der SV Meppen gehört in der laufenden Saison zu den stärksten Teams der Liga und konnte gegen den VfL Wolfsburg II (5:0), den VfR Warbeyen (8:0), den FC Ingolstadt (4:0) und den FC Bayern München (5:2) überzeugende Siege feiern. Dem gegenüber stehen Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt II (0:0) und den 1. FFC Turbine Potsdam (1:1) sowie Niederlagen gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:3) und Borussia Mönchengladbach (0:1).

Nach dem fünften Platz in der Vorsaison steht Meppen aktuell mit 43 Punkten und einem Torverhältnis von 51:20 auf dem vierten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainergespann Katharina Börger und Thomas Pfannkuch überzeugt vor allem durch ihre Offensivstärke. Beste Torschützin ist Laura Bröring mit 13 Treffern.

Trainerstimmen: „Trainingsinhalte bestmöglich auf dem Platz umsetzen“

„Wir wissen um die Situation, dass wir mit einem positiven Ergebnis einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen können. Das wird auch unsere Herangehensweise sein – wir wollen das Spiel sowohl mit als auch ohne Ball aktiv gestalten“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck, der am Sonntag seine Heimspielpremiere in Bad Cannstatt feiern wird. „Es ist wichtig, dass mit Meppen ein anderer Gegner auf uns zukommt als Warbeyen und Potsdam. Wir gehen davon aus, dass sich Meppen nicht nur auf das Verteidigen konzentrieren wird. Demzufolge wird mehr Druck auf unsere Kette kommen und wir werden im Spielaufbau nicht ganz so viel Zeit am Ball haben. Das haben wir unter der Woche thematisiert und wollen die Trainingsinhalte bestmöglich auf dem Platz umsetzen“, fügt er hinzu.

Katharina Börger, Cheftrainerin SV Meppen: „Wir erwarten einen sehr spielstarken Gegner, der mit Sicherheit als Favorit in dieses Spiel geht. Dennoch möchten wir den Aufstiegskampf spannend halten und Punkte aus Stuttgart entführen. Das gelingt allerdings nur, wenn wir die ‚Emsländischen Tugenden‘ auf den Platz bringen. Dazu zählt vor allem: Kampfgeist und Leidenschaft!“

Live-Übertragung des Heimspiels

Wer am Sonntag nicht in Cannstatt dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, das Heimspiel live mitzuverfolgen: Die Partie der VfB Frauen gegen den SV Meppen wird ab 11 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.