VfB Stuttgart: "Das alles wollen wir zusammen auf den Platz bringen"

Wichtige Punkte im Visier

Als Tabellenzweiter treffen die Mädels aus Cannstatt auf den Tabellenzwölften 1. FFC Turbine Potsdam. Nach der 2:4-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 soll nun im Aufstiegsrennen wieder gepunktet werden. Das Hinrundenduell konnte die weiß-rote Elf bereits mit 2:1 für sich entscheiden. Turbine Potsdam hingegen verlor zuletzt mit 1:2 gegen den SV Meppen und holte in der Rückrunde bislang vier Punkte aus sieben Spielen – darunter ein 1:0-Erfolg gegen den Spitzenreiter SC Sand.

Der Gegner: 1. FFC Turbine Potsdam

Der 1. FFC Turbine Potsdam verlor in der Wintervorbereitung sein einziges Testspiel mit 0:1. In der laufenden Zweitliga-Saison wechselten sich Siege und Niederlagen ab. Erfolgreich verliefen unter anderem die Partien gegen den FC Ingolstadt 04 (2:0), die SG 99 Andernach (2:0), den VfR Warbeyen (6:0) und Eintracht Frankfurt II (2:1). Niederlagen gab es hingegen gegen Borussia Mönchengladbach (2:3), den VfL Wolfsburg II (1:3), den FC Bayern München II (0:6) sowie gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:4). Zuletzt verlor Potsdam mit 1:2 beim SV Meppen.

Nach dem Abstieg in die 2. Frauen-Bundesliga belegen die Potsdamerinnen aktuell mit 21 Punkten und 27:39 Toren Tabellenplatz zwölf. Beste Torschützin ist Rana Okuma mit sieben Treffern. Seit Januar 2026 steht der Däne Steen Gravgaard Ladefoged an der Seitenlinie.

Trainerstimmen: „Gute Intensität in den Einheiten“

„Wir freuen uns auf das Spiel und sind uns bewusst, dass wir voll fokussiert auftreten müssen. Wir hatten eine gute Intensität in den Einheiten und ich habe viele lachende Gesichter gesehen. Das alles wollen wir zusammen auf den Platz bringen!“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck.

Steen Gravgaard Ladefoged, Cheftrainer 1. FFC Turbine Potsdam: „Nach einem enttäuschenden Ergebnis, aber einer ordentlichen Leistung in Meppen, bei der die Margen nicht auf unserer Seite waren, richten wir den Fokus nun auf eine weitere disziplinierte Vorstellung im ‚Karli‘. Es gibt Grund zur Zuversicht. Auch wenn unser Ansatz in den vergangenen Spielen von defensiver Balance geprägt war, haben wir weiterhin eine ordentliche Anzahl an Chancen aus unserem Spielstil heraus kreiert. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer aktuellen Entwicklung. Wir erwarten, dass alle ihre maximale Leistung abrufen, um den Platz erneut mit einem positiven Ergebnis zu verlassen und sich für die starke Unterstützung von den Rängen zu bedanken. Jetzt geht es um Disziplin, Zusammenhalt und Willen – mit dem klaren Ziel, die Punkte zuhause zu behalten.“

Auswärtsspiel live verfolgen

Schaltet ein und seid live dabei, wenn unsere VfB Frauen am Sonntag beim 1. FFC Turbine Potsdam auf Punktejagd gehen. Die Partie wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.