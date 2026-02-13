VfB Stuttgart: "Bis zum Saisonende wird es äußerst spannend bleiben"

Defensivstarke Teams im Duell

Am vergangenen Wochenende feierten die VfB Frauen einen 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Gerber bei Viktoria Berlin gastiert, kommt es zum Wiedersehen nach dem 2:2 im Hinspiel. Dabei treffen auch zwei der defensivstärksten Teams der Liga aufeinander: Der VfB kassierte bislang 21 Gegentore, Viktoria Berlin sogar nur 16. Die Berlinerinnen gehen nach einem torlosen Remis gegen den 1. FSV Mainz 05 in die Partie.

Der Gegner: Viktoria Berlin

In der Wintervorbereitung absolvierte die Mannschaft von Miren Catovic im Rahmen des Trainingslagers auf Malta zwei Testspiele und blieb dabei mit zwei deutlichen Siegen gegen den FC Valletta (19:0) und ZNK Mura (3:2) ungeschlagen. In der laufenden Zweitligasaison stehen neben einigen Punkteteilungen und Niederlagen deutliche Siege gegen Bochum (3:0), Bayern München II (7:0), Frankfurt II (2:0) und Andernach (2:0) zu Buche.

Aktuell belegt die Viktoria mit 24 Punkten und einem Torverhältnis von 25:16 den sechsten Tabellenplatz. Beste Torschützinnen im Viktoria-Dress sind Sarah Abu Sabbah und Nina Ehegötz mit jeweils vier Treffern. In der Vorsaison sicherten sich die Berlinerinnen als Meisterinnen der Regionalliga Nordost mit 60 von 66 möglichen Punkten souverän den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga.

Trainerstimme: „Wir wollen auswärts die Punkte holen und auf Sieg spielen“

„Jedes Spiel hat für uns große Bedeutung. Bis zum Saisonende wird es äußerst spannend bleiben. Viktoria Berlin war für mich von Beginn an ein Geheimfavorit – sie haben eine fußballerisch sehr gute Mannschaft, die jedoch bislang nicht richtig aus den Startlöchern gekommen ist. Ich erwarte, dass die Berlinerinnen hochmotiviert gegen uns antreten werden. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, wir wollen aber auswärts die Punkte holen und auf Sieg spielen“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber.

Auswärtsspiel im Livestream

Schaltet ein, seid live dabei und unterstützt unsere VfB Frauen aus der Ferne. Die Partie gegen Viktoria Berlin wird ab 14.30 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.