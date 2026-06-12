VfB Stuttgart bindet Talent der U16-Nationalmannschaft

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Zudem ist Laura Carollo aktuelle U16-Nationalspielerin Deutschlands und kommt bislang auf zehn Länderspiele sowie ein Treffer. Zuvor war die 16-Jährige bereits Teil der U15-Nationalmannschaft. Darüber hinaus durchlief sie die württembergischen U14- und U16-Auswahlmannschaften und erzielte in insgesamt zwölf Einsätzen neun Tore.

Der VfB setzt mit Laura Carollo auf ein weiteres vielversprechendes Talent aus den eigenen Reihen. Die 16-jährige Mittelfeldspielerin erhält ihren ersten Vertrag bei den VfB Frauen. Aktuell läuft sie für die U17 des VfB auf und gewann vor knapp zwei Wochen den DFB-Pokal der Juniorinnen. In dieser Pokal-Saison absolvierte sie alle sechs Partien und erzielte dabei vier Tore.

Sascha Glass, General Manager VfB-Frauenfußball, sagt: „Wir sind froh, mit Laura Carollo ein weiteres vielversprechendes Talent langfristig an uns gebunden zu haben. Sowohl bei uns als auch in der U16-Nationalmannschaft hat Laura in den vergangenen Wochen und Monaten eine gute Entwicklung genommen. Deshalb freuen wir uns, sie in der kommenden Saison zu unserem Kader zählen zu dürfen. Unser Ziel ist es, sie schrittweise in die erste Mannschaft zu integrieren, damit sie auf höchstem Niveau trainieren und den nächsten Schritt gehen kann. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Spielerinnen wird ihr zusätzliche Impulse für ihre sportliche Entwicklung geben.“

Laura Carollo sagt: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und darauf, künftig Teil der ersten Mannschaft zu sein. Dieser Schritt ist für meine persönliche und sportliche Entwicklung von großer Bedeutung. Die Möglichkeit, gemeinsam mit der Mannschaft zu trainieren, neue Erfahrungen zu sammeln und mich täglich weiterzuentwickeln, motiviert mich sehr. Mein Ziel ist es, viel zu lernen, mich in allen Bereichen weiterzuentwickeln und dabei die Freude am Fußball nie zu verlieren. Ich bin gespannt auf die kommenden Herausforderungen und freue mich auf alles, was vor mir liegt.“