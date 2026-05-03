VfB Stuttgart bejubelt Sieg

Lediglich eine Änderung nahm Cheftrainer Nico Schneck im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen den SV Meppen vor. Linette Hofmann, die unter der Woche ihren Vertrag um ein Jahr verlängert hatte, startete von Beginn an für Leonie Schetter, die erkältungsbedingt ausfiel. Auch Rosa Rückert war aufgrund von Sprunggelenksproblemen nicht mit von der Partie, Lenelotte Müller und Emma Babic fehlten aufgrund ihrer Abiturvorbereitungen, Muriel Dürr ist dieser Tage bei der U17-Europameisterschaft.

Chancenarme erste Hälfte

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase waren es die VfB Frauen, die sich erstmals dem gegnerischen Gehäuse annäherten. Der Abschluss von Dafina Redzepi (21.) aus der zweiten Reihe rauschte jedoch rechts am Tor vorbei. Im direkten Gegenzug tauchten dann auch die Bochumerinnen erstmals gefährlich vor VfB-Keeperin Kiara Beck auf. Doch auch der Schussversuch von Nina Lange verfehlte das Tor knapp (22.). Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich ein Mittelfeld-Fight ohne weitere gefährliche Torraumszenen, lediglich in der Schlussphase musste Kiara Beck nochmal zupacken (45.). Zur Pause stand die Null jedoch auf beiden Seiten.

Beuschlein und Billa trafen vor 2.003 Zuschauern

Mit dem Seitenwechsel brachte Chefcoach Nico Schneck auch direkt zwei frische Offensivkräfte ins Spiel: Jana Beuschlein und Julia Glaser ersetzten Haruka Osawa und Linette Hofmann. Die erste Möglichkeit gehörte den Mädels aus Cannstatt, als Nicole Billa die Führung beinahe auf dem Fuß hatte. VfL-Keeperin Kari Närdemann hielt die Kugel jedoch per Fußabwehr stark (49.), so auch beim folgenden Abschluss von Julia Glaser (55.).

Die VfB Frauen erhöhten den Druck weiter und belohnten sich nach der Stundenmarke schließlich mit der 1:0-Führung durch Jana Beuschlein. Da die Gastgeberinnen jedoch auch immer wieder Nadelstiche setzten, war der zweite Treffer enorm wichtig, den Nicole Billa schließlich traumhaft in der 74. Minute nachlegte. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal spannend, als Bochum nach einer Ecke die Kugel an den Pfosten setzte (83.) – am Ergebnis änderte das jedoch nichts mehr.

Die Tore:

60. Minute: Tolle Kombination der beiden frischen Kräfte. Julia Glaser setzt Jana Beuschlein in Szene, die an der rechten Strafraumkante nicht angegriffen wird und die Kugel sauber und platziert im langen Eck unterbringt. So wichtig!

74. Minute: Klasse Vorarbeit von Dafina Redzepi, die im Fight um den Ball nicht lockerlässt. Nicole Billa zieht einfach mal ab, trifft die Kugel aus der Distanz perfekt und netzt oben links in den Winkel zum 2:0 ein. Kategorie Traumtor!

Die Besonderheit:

Ganz besonderer Moment in der Schlussphase: Anja Selensky feierte in der 90. Minute ihr Comeback nach 19-monatiger Verletzungspause. Die Mittelfeldspielerin wurde für Tamar Dongus eingewechselt.