VfB Stuttgart: An welchen Tagen spielen die Frauen in 2. Bundesliga?

Zweimal 11 Uhr, sonst um 14 Uhr, immer sonntags. Die Anstoßzeiten der VfB-Frauen in der 2. Frauen-Bundesliga 2025/2026 stehen fest. Das Team von Cheftrainer Heiko Gerber trägt seine Spiele immer sonntags aus. In Ingolstadt (15. März 2026) und zuhause gegen den SV Meppen (26. April 2026) finden die Partien bereits um 11 Uhr statt, alle anderen Begegnungen des VfB werden um 14 Uhr angepfiffen. Im ersten Zweitligaspiel empfangen die VfB Frauen am 24. August, um 14 Uhr, den FC Bayern München II.