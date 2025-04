VfB Stuttgart: "Am Ende ist es ein verdienter Sieg"

„Kompakt“ wolle man nach München reisen und „möglichst wenig zulassen“, sagte Cheftrainer Heiko Gerber vor der Partie. In der Offensive wäre sein Team dann „immer für einen Treffer gut“. So war es auch an diesem Sonntagnachmittag in München, wenn auch den VfB Frauen bei manchen Großchancen die nötige Sorgfalt gefehlt hat. Aber eines nach dem anderen.

Der Spielverlauf:

Die VfB Frauen kommen gut in die Partie und Meike Meßmer meldet sich mit der ersten guten Möglichkeit vor dem gegnerischen Gehäuse an – ihr Versuch wird jedoch aus der Gefahrenzone geköpft (4.). Nur wenige Minuten später ist es erneut Meike Meßmer, der gemeinsam mit Mandy Islacker der Führungstreffer auf dem Fuß liegt. Dieser soll jedoch erst in der nächsten Aktion fallen, an der Maxi Rall und Jana Beuschlein maßgeblich beteiligt sind (siehe: „die Tore“). Nur wenige Minuten später taucht dann FFC-Toptorschützin Sonja Kolb erstmals vor dem VfB Tor auf, der Abschluss ist jedoch ungefährlich (13.). Es folgt die stärkste Phase des VfB, in der er sich eine Reihe hundertprozentiger Torchancen erspielt: Erst hat erneut Meike Meßmer das 2:0 auf dem Schlappen (15.), dann kann Mandy Islacker die Kugel (noch) nicht im Kasten unterbringen (18.) – drei Minuten gelingt es ihr (21.).

Kiara Beck hält Elfmeter

Es folgt eine Phase, in der sich die VfB Frauen etwas zurücknehmen, der FFC dagegen kommt immer besser ins Spiel und hat die Möglichkeit, durch einen Foulelfmeter in der 31. Minute auf 1:2 zu verkürzen. Kiara Beck riecht die Ecke der Schützin und hält den Strafstoß stark. Vor der Pause hat Jana Beuschlein (38.) noch eine Großchance auf den dritten Treffer, es bleibt jedoch zunächst bei der 2:0-Führung.

Der Start in Hälfte zwei gelingt den VfB Frauen nicht optimal. Unachtsamkeiten im eigenen Spielaufbau ermöglichen zugleich Chancen für Wacker München, die versuchen, den VfB früher zu pressen. Die erste erneut hochkarätige Chance gehört dennoch den VfB Frauen, Leonie Kopp kann die Kugel nach Vorarbeit von Mandy Islacker jedoch nicht im Tor unterbringen (51.). Der erste Abschluss der Gäste in Hälfte zwei rauscht nach einem Freistoß etwas deutlicher am Tor von Kiara Beck vorbei (54.). Nur vier Minuten später leitet Celine Philipp die nächste gute Möglichkeit ein, die Mandy Islacker und Leonie Kopp erneut liegen lassen. So laden die VfB Frauen den Gegner ein, der aus etwas mehr als 16 Metern den Anschlusstreffer erzielt (64.). Die VfB Frauen finden jedoch umgehend die passende Antwort. Kurz geschüttelt stellen Jana Beuschlein und Co. den vorherigen Tore-Abstand nur fünf Minuten später wieder her und machen mit Treffer vier und fünf in der Schlussphase den „Deckel drauf“. Damit nimmt das Team drei wichtige Punkte mit nach Stuttgart.

Die Tore:

11. Minute: Schöne Flanke von Maxi Rall auf Jana Beuschlein, die per Kopf für die 1:0-Führung sorgt.

21. Minute: Gute Vorarbeit von Jana Beuschlein über die rechte Seite, Mandy Islacker steht goldrichtig und vollendet zum 2:0. Wichtig!

64. Minute: Rahel Lang zieht am Sechzehner einfach mal ab, Kiara Beck sieht den Ball spät und der FFC verkürzt dadurch auf 1:2.

69. Minute: Gut getretene Ecke von Laureta Temaj auf Jana Beuschlein, die zum 3:1 für den VfB einköpft.

85. Minute: Charlotte Blümel sieht Julia Glaser, deren Schuss abgefälscht zum 4:1 gelenkt wird.

90 +1. Minute: Schöner Sololauf und perfekter Abschluss von Maxi Rall zum 5:1-Endstand.

Die Trainerstimme:

Heiko Gerber: „Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, sind früh mit 2:0 in Führung gegangen und hatten die Möglichkeit, weitere Treffer nachzulegen. Der Elfmeter kam etwas aus dem Nichts. Kiara hält ihn sehr gut, das war enorm wichtig für uns in einer Phase, in der wir den Gegner ins Spiel haben kommen lassen. Kurz vor der Pause haben wir eine erneut hundertprozentige Möglichkeit zum 3:0, die wir jedoch nicht nutzen.

Trotz weiteren Großchancen ist unsere Anfangsphase in Hälfte zwei nicht gut. Wir bekommen den Anschlusstreffer, dann wackelt es ein bisschen. Mit dem wichtigen 3:1 war dann zum Glück alles klar. Am Ende ist es ein verdienter Sieg mit einer guten Leistung von uns. Dennoch schaffen wir es immer noch nicht, über 90 Minuten konstant zu sein. Es gibt noch ein paar Baustellen, an denen wir weiter arbeiten müssen. Aber insgesamt bin ich zufrieden, der Einsatz des Teams war erneut sehr gut. Es ist der nächste Step in die richtige Richtung.“