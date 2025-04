VfB Stuttgart: "Aber es überwiegt der Stolz"

Gleich mit dem ersten Angriff der Partie kam Barcelona wenige Sekunden nach dem Anpfiff vor das Tor des VfB, der Abschluss von Offensivspieler Arnau Pradas war aber zu hoch angesetzt (1.). Danach entwickelte sich eine intensive Anfangsphase mit wechselnden Ballbesitzphasen, jedoch ohne große Chancen. Der VfB agierte mutig und belohnte sich nach einer halben Stunde gleich mit der ersten hochkarätigen Möglichkeit für den geleisteten Aufwand, als Matthaios Tsigkas zur umjubelten Führung im mit 9.500 Zuschauern ausverkauften GAZi-Stadion auf der Waldau traf (29., siehe „die Tore“). Wenige Minuten später hatte der VfB gar das 2:0 auf dem Fuß, doch Mirza Catovic verzog seinen Abschluss etwas.

Stattdessen kamen die Gäste nach einem Abstimmungsfehler noch vor der Pause zum Ausgleich (40., siehe „die Tore“). So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Entscheidender Treffer kurz nach der Pause



Die zweite Hälfte begann ähnlich umkämpft wie die erste. Zunächst hatte der VfB durch Dorian Migalic und Matthaios Tsigkas eine Doppelchance aufs 2:1 (48.), dieses fiel jedoch kurz darauf auf der anderen Seite (53., siehe „die Tore“). Die U19 ließ sich durch diesen Rückschlag aber nicht aus der Bahn werfen, sondern übernahm mit der Zeit mehr und mehr die Spielkontrolle. Wenige Augenblicke nach dem Treffer zum 1:2 schloss Dorian Migalic mit einem satten Abschluss aus spitzem Winkel ab, fand jedoch in Barca-Torhüter Aron Yaakobishvili seinen Meister.

Auch in der Folge hatte die Elf von Nico Willig die besseren Möglichkeiten – etwa durch Kenny Freßle und Lauri Penna per Doppel-Chance nach etwas mehr als einer Stunde – konnte sie aber nicht nutzen. Alexandre Azevedo hatte nach einem schnellen Angriff über die linke Seite eine aussichtsreiche Chance auf den Ausgleich auf dem Fuß (78.). Kurze Zeit später bekam der eingewechselte Salvatore Mule wenige Meter vor dem Tor nicht genug Druck hinter den Ball und scheiterte ebenfalls an Yaakobishvili (85.). Die letzte Großchance hatte Max Herwerth, dessen Kopfball nach einer hohen Hereingabe aus dem Mittelfeld von Barcas Torhüter aus dem langen Eck gefischt wurde. So blieb es letztlich beim 1:2 und dem unglücklichen Viertelfinal-Aus der U19 bei ihrer ersten Youth League-Teilnahme.

Die Tore:

29. Minute: Nach einem starken Ballgewinn von Dorian Migalic im Mittelfeld trägt Lauri Penna den Ball ins Angriffsdrittel, wo er Matthaios Tsigkas einsetzt. Dieser behält im Offensiv-Zweikampf die Oberhand und schließt trocken aus rund zehn Metern ab – die Führung für den VfB.

40. Minute: Nach einem Abstimmungsfehler in der VfB-Defensive stürmt Arnau Prades allein aufs Tor von Florian Hellstern zu und bleibt eiskalt. Der Ausgleich.

53. Minute: Jan Virgili hat auf der rechten Angriffsseite viel Platz und kann in den Strafraum eindringen. Mit einem platzierten Schuss ins lange Eck überwindet er Florian Hellstern und bringt die Gäste in Führung.

Cheftrainer Nico Willig, Kapitän und Torhüter Florian Hellstern sowie Daniel Teufel, Sportlicher Leiter im NLZ, analysieren die Niederlage der U19 gegen den FC Barcelona im UEFA Youth League-Viertelfinale.

Nico Willig: „Natürlich ist man nach dem Ausgang des Spiels enttäuscht, aber es überwiegt der Stolz. Wir haben über die ganze Saison und auch heute tolle Spiele abgeliefert. Dass das Spiel nicht in unsere Richtung kippt und es nicht wir sind, die den zweiten Treffer machen, ist bitter und tut weh, aber so ist der Sport. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem uns der letzte Punch gefehlt hat. Die Jungs haben eine Top-Mentalität gezeigt und ganz Europa bewiesen, wie gut sie eigentlich sind.“ Florian Hellstern: „Wir sind enttäuscht, weil wir uns einen anderen Ausgang gewünscht haben. Mit ein paar Tagen Abstand werden wir aber mit Stolz auf unsere Reise blicken. Ich glaube, dass nicht viele vor der Saison damit gerechnet haben. Jetzt gilt es für uns, den Fokus schnell wieder auf die Liga zu richten, wo es am Samstag mit dem Spiel in Berlin und danach mit der Englischen Woche weitergeht.“ Daniel Teufel, Sportlicher Leiter U21 bis U16: „Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung der Mannschaft über den Verlauf dieser Youth League-Saison. Unser erstes Spiel hatten wir gegen Real Madrid und waren dabei gefühlt chancenlos. Heute haben wir gegen die womöglich beste spanische Mannschaft gespielt und haben das Spiel nach anfänglichen Schwierigkeiten umgebogen. Nach der zweiten Halbzeit wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Wir können als Verein mit dem Abschneiden in unserer ersten Youth League-Saison sehr zufrieden und stolz sein, auch wenn es nicht für den Einzug ins Halbfinale gereicht hat.“

Die Besonderheit: Gemeinsam versammelten sich der VfB und der FC Barcelona sowie das Schiedsrichter-Team um Vassilis Fotias aus Griechenland vor dem Anpfiff hinter dem UEFA-Banner #FootbALL und setzten damit ein Zeichen für Vielfalt und Inklusion.