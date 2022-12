VfB Straubing: Manager Forster verkündet Abschied Der 41-jährige Regensburger zieht sich am Jahresende beim Landesliga-Schlusslicht zurück

Im Sommer 2016 trat Tobias Forster, der sich zuvor beim TSV Kareth-Lappersdorf engagiert hatte, den Posten des Sportlichen Leiters beim VfB Straubing an, der damals noch in der Bezirksliga West spielte. Es ging Jahr für Jahr bergauf und nach der Vizemeisterschaft 2018 klappte es in der darauffolgenden Saison mit dem angepeilten Aufstieg in die Landesliga. Manfred Schötz, seit mehr als 20 Jahren Klubchef beim VfB, ist voll des Lobes über das Engagement von Forster: “Tobias hat in den ganzen Jahren hervorragend für den Verein gearbeitet, was wir absolut würdigen. Er ist ein Teil der Erfolgsgeschichte des VfB Straubing. In seine Zeit fällt mit dem Aufstieg in die Landesliga der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Ein Dank gilt auch seiner Frau Tanja, die sich in der Funktion der medizinischen Belange sehr gut eingebracht hat. Irgendwann ist eine Rückkehr der beiden von unserer Seite sicher nicht ausgeschossen.”Der bisherige Sportchef geht ohne jegliche Argwohn, jedoch ist eine gewisse Amtsmüdigkeit vorhanden. “In der fußballlosen Zeit ist in den letzten zwei Wochen der Gedanke in mir gereift, nicht weiterzumachen. Die Auffassungen zwischen dem Verein und mir sind inzwischen unterschiedlich, aber wir werden uns immer in die Augen schauen können”, sagt Tobias Forster, der das Kapitel am Peterswöhrd dennoch in positiver Erinnerung behalten wird. “Tanja und ich bedanken uns für die gute Zeit hier und wünschen dem VfB Straubing alles Gute. Wir hoffen, dass in der aktuellen Saison zumindest noch ein Relegationsplatz herausspringt. Vielleicht gibt es ja - wie schon in der abgelaufenen Spielzeit passiert - ein zweites Fußballwunder und es gelingt noch der direkte Klassenerhalt.” Eine Nachfolgelösung hat VfB-Boss Schötz verständlicherweise noch nicht parat. In der Winterpause soll ein adäquater Ersatz gefunden werden.