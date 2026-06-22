VfB startet in die Vorbereitung

– Foto: Gianluca Lönneker

Für den VfB Oldenburg endet die Sommerpause. In dieser Woche nimmt die Mannschaft den Trainingsbetrieb wieder auf und startet mit einer Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Den Anfang macht am Dienstag ein Laktattest, bei dem die körperliche Verfassung der Spieler überprüft wird. Die Einheit findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch das Training am Mittwoch ist nicht öffentlich.

Fans können mehrfach zuschauen

Ab Donnerstag öffnet der VfB seine Trainingseinheiten wieder für die Fans. Um 10 Uhr und 15 Uhr stehen zwei öffentliche Einheiten auf dem Programm. Auch am Freitag (11 Uhr) sowie am Samstag (10 Uhr und 15 Uhr) haben Zuschauer die Gelegenheit, die Mannschaft bei der Vorbereitung zu beobachten.