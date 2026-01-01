VfB-Star Niko Nartey: „Finale VfB gegen Odense wäre toll…“

Odense BK ist bei der 34. Auflage der 120. Verein, der beim Mercedes-Benz JuniorCup mitspielt. Der Kontakt zu den Dänen war schnell hergestellt, schließlich ist Alexander Zorniger, früher Trainer des VfB Stuttgart, inzwischen Trainer in Odense.

Und ein Däne gehört auch zu den Shootingstars beim Bundesligisten VfB Stuttgart. Niko Nartey kam 2019 als echtes Schnäppchen von den Amateuren des 1. FC Köln zum VfB Stuttgart und nach verschiedenen Leih-Stationen in Rostock und Sandhausen hat der 25-Jährige in dieser Saison heimlich still und leise den Durchbruch beim VfB Stuttgart geschafft. In dieser Saison hat er bereits 19 Spiele in Bundesliga, Euro League und DFB-Pokal für den VfB bestritten. Zum Mercedes-Benz JuniorCup, dessen 34. Auflage jetzt am 10./11. Januar im Sindelfinger Glaspalast stattfindet, hat er eine ganz besondere Beziehung. Sein Bruder Noah hat erst vor zwei Jahren mit Bröndby IF bei diesem Traditionsturnier mitgespielt.

VfB-Star Niko Nartey stellt den dänischen Jugendfußball und Odense BK vor und hofft auf ein Finale VfB Stuttgart gegen Odense BK…

Niko Nartey: „Odense ist ein recht großer Club in Dänemark. Die erste Mannschaft ist zuletzt in die dänische Superliga aufgestiegen, Trainer ist Alexander Zorniger. Mein bester Kumpel, mit dem ich damals beim Akademisk Boldklub angefangen habe, Fußball zu spielen, hat später in der U19 bei Odense gespielt. Odense BK ist bekannt für seine gute Jugendarbeit.“

Was ist das Merkmal und der größte Unterschied zwischen Jugendfußball in Dänemark und Deutschland?

Niko Nartey: „In Dänemark gibt es viele gute Jugendmannschaften, insgesamt betrachtet sind die Teams in Deutschland aber noch auf einem höheren Niveau. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass Deutschland deutlich größer ist als Dänemark und es dadurch viel mehr Clubs und Spieler gibt.“

Spielt Hallenfußball in Dänemark eine Rolle?

Niko Nartey: „Insbesondere bei den jüngeren Teams finden sehr viele Hallenturniere statt. Ich kann mich aber auch noch gut daran erinnern, dass wir mit der U19 des FC Kopenhagen an Hallenturnieren teilgenommen haben. Es hat immer richtig Spaß gemacht, in der Halle zu kicken!“

Hast du mit Kopenhagen an internationalen Jugendturnieren teilgenommen?

Niko Nartey: „Ja, mehrfach. Internationale Turniere sind immer eine tolle Gelegenheit, sich mit Mannschaften aus anderen Ländern zu messen. Man kommt dadurch auch in Länder, die man ohne den Fußball vielleicht nicht bereist hätte. Mit der U19 des FC Kopenhagen habe ich auch in der UEFA Youth League gespielt. Unsere Gegner waren Club Brügge, FC Porto und Leicester City. Das war 2016, wir haben drei von den sechs Partien gewonnen und einmal Unentschieden erspielt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass mein Bruder Noah erst vor zwei Jahren mit Bröndby in Sindelfingen mitgespielt hat und vom Turnier begeistert war.“

Und wie beobachtest du den Auftritt von Odense BK in Sindelfingen?

Niko Nartey: „Ich bin gespannt, wie sich die Jungs beim Mercedes-Benz JuniorCup präsentieren werden. Ich wünsche allen teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg, ein Finale zwischen dem VfB und Odense wäre toll (lacht)…“