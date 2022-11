VfB Speldorf verpflichtet Ex-MSV-Duisburg-Keeper Bezirksliga, Gruppe 5: Mit der Verpflichtung von Maurice Schumacher reagiert der VfB Speldorf auf die Verletzung von Felix Kersten.

Der VfB Speldorf will nichts dem Zufall überlassen und das Ziel des direkten Wiederaufstiegs in die Landesliga nicht gefährden. Nach der Verletzung von Stammkeeper Felix Kersten hat der Verein deshalb nun reagiert und den vereinslosen Maurice Schumacher unter Vertrag genommen. Der Stand schon im Zweitliga-Kader des MSV Duisburg und verfügt über ordentlich Erfahrung in der Oberliga.