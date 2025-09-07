VfB Speldorf reagiert auf Fehlstart: Ex-Profi kommt zurück

Der Saisonstart des VfB Speldorf in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, war ein Desaster. Drei Niederlagen, null Punkte, zehn Gegentore – das Schlusslicht zieht Konsequenzen und reaktiviert mit Athanasios Tsourakis einen Spieler, dessen Vita in dieser Liga herausragt.
Die Bilanz spricht eine klare Sprache. „Wir machen die Tore einfach nicht und verteidigen im Kollektiv nicht gut. Deswegen verlieren wir dann auch verdient“, kritisierte Sportleiter Martin Hauffe jüngst in Reviersport. Viele verletzungsbedingte Ausfälle und ein vergleichsweise junges Team hätten zur Misere beigetragen. Nun soll Routine helfen.
Mit Tsourakis steht ab sofort ein 35-jähriger Offensivspieler wieder im Kader, der in seiner Karriere sowohl in Deutschland als auch in Griechenland im Profifußball aktiv war. Für den MSV Duisburg kam der gebürtige Grieche in der 3. Liga zu 20 Einsätzen, ehe er zwei Jahre bei AO Platanias in der griechischen Super League verbrachte. Später folgte seine erfolgreichste Zeit beim ETB Schwarz-Weiß Essen, wo er in 96 Pflichtspielen 22 Treffer erzielte und 20 weitere vorbereitete.
Schon zwischen 2020 und 2022 hatte er das Speldorfer Trikot getragen – mit beachtlicher Quote: 20 Tore in 31 Landesliga-Partien. Nach zwei Jahren Fußballpause ist er nun zurück und soll die dringend benötigte Stabilität und Torgefahr bringen.
Der VfB setzt dabei nicht nur auf den Routinier. Gleich zwei weitere Zugänge sorgen für Aufmerksamkeit – und für eine gewisse Exotik in der Kaderplanung. Dominic Miller kommt aus den USA, während Shohei Momma, ein 22-jähriger Torwart aus Japan, das Keeper-Team komplettiert.
So ungewöhnlich diese Personalpolitik für einen Landesligisten wirkt, so klar ist die Intention: Speldorf will die sportliche Talfahrt stoppen. Mit der Erfahrung von Tsourakis und der Frische der internationalen Neuzugänge soll die Mannschaft die Trendwende schaffen.
Die Verpflichtungen sind ein Signal, doch die Realität bleibt hart. Drei Niederlagen haben das Selbstvertrauen geschwächt, der Tabellenkeller setzt früh Druck frei. Ob Tsourakis und die Neuen den VfB schnell stabilisieren können, wird kann sich schon am Sonntag gegen den Aufsteiger Rhenania Bottrop zeigen.