Verstärkungen für Speldorf. – Foto: Marian Ograjensek

VfB Speldorf reagiert auf Fehlstart: Ex-Profi kommt zurück Der VfB Speldorf will den Tabellenkeller der Landesliga so schnell wie möglich verlassen. Ein Ex-Profi des MSV Duisburg soll dabei ebenso helfen wie zwei internationale Spieler. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 VfB Speldorf Rhe. Bottrop Athanasios Tsourakis Shohei Momma + 2 weitere

Der Saisonstart des VfB Speldorf in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, war ein Desaster. Drei Niederlagen, null Punkte, zehn Gegentore – das Schlusslicht zieht Konsequenzen und reaktiviert mit Athanasios Tsourakis einen Spieler, dessen Vita in dieser Liga herausragt.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr VfB Speldorf VfB Speldorf Rhenania Bottrop Rhe. Bottrop 7 1 Abpfiff Erfahrung statt Experiment Die Bilanz spricht eine klare Sprache. „Wir machen die Tore einfach nicht und verteidigen im Kollektiv nicht gut. Deswegen verlieren wir dann auch verdient“, kritisierte Sportleiter Martin Hauffe jüngst in Reviersport. Viele verletzungsbedingte Ausfälle und ein vergleichsweise junges Team hätten zur Misere beigetragen. Nun soll Routine helfen.

Mit Tsourakis steht ab sofort ein 35-jähriger Offensivspieler wieder im Kader, der in seiner Karriere sowohl in Deutschland als auch in Griechenland im Profifußball aktiv war. Für den MSV Duisburg kam der gebürtige Grieche in der 3. Liga zu 20 Einsätzen, ehe er zwei Jahre bei AO Platanias in der griechischen Super League verbrachte. Später folgte seine erfolgreichste Zeit beim ETB Schwarz-Weiß Essen, wo er in 96 Pflichtspielen 22 Treffer erzielte und 20 weitere vorbereitete. Schon zwischen 2020 und 2022 hatte er das Speldorfer Trikot getragen – mit beachtlicher Quote: 20 Tore in 31 Landesliga-Partien. Nach zwei Jahren Fußballpause ist er nun zurück und soll die dringend benötigte Stabilität und Torgefahr bringen.