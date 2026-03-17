VfB Speldorf räumt ab, SG Schönebeck überzeugt gegen Bottrop

Gleich mit drei Spielern ist der VfB Speldorf in der Elf der Woche in der Landesliga, Gruppe 2, vertreten. Die Mülheimer überzeugten beim 5:0 gegen den PSV Wesel auf ganzer Linie. Auch die SG Schönebeck zeigte beim 4:2 über den VfB Bottrop ihre Qualitäten und wurde dafür mit zwei Plätzen in der Besten-Auswahl belohnt. Wenig überraschend hat es Moritz Paul in die EdW geschafft. Durch seinen Doppelpack siegte der SV Budberg und sicherte sich Tabellenplatz zwei. Der Mülheimer FC 97 und der ESC Rellinghausen sind doppelt vertreten. Bugra Arslanboga vertritt den SV Scherpenberg.
Es bleibt weiter spannend in der Landesliga, Gruppe 2. Zwar konnte der ESC Rellinghausen die Tabellenführung erfolgreich verteidigen, doch dank eines Doppelpacks von Moritz Paul bleibt ihm der SV Budberg dicht auf den Fersen. Auch der SV Scherpenberg mischt noch munter in der Spitzengruppe mit, kann mit einem Sieg im Nachholspiel zu Budberg aufschließen. Der Abwärtstrend beim VfB Bottrop geht in die nächste Runde.
Das nächste Debakel gab es für den VfB Bottrop, der seine Aufstiegsambitionen so langsam aber sicher zu den Akten legen kann. Eigentlich sollte im Heimspiel der Umschwung geschafft werden. 200 Zuschauer kamen und sahen eine 2:4-Niederlage gegen die SGS Schönebeck. Volodymyr Honcharov brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung, Ahmed Jemaiel sorgte Mitte der ersten Hälfte für den Ausgleich (25.). Als Rene Biskup nach dem Seitenwechsel das 2:1 für den VfB erzielte, schien sich auch Bottroper Sicht doch noch alles zum Guten zu fügen (64.). Doch weit gefehlt. Dennis Czok markierte den Ausgleich zu Beginn der Schlussphase, Yasar Cakir brachte die Essener erneut in Front (81.) und Luiz-Simon Kreisköther sicherte den Sieg in der Nachspielzeit (90.+5). In Bottrop schrillen derweil alle Alarmglocken.
Der VfB Speldorf ist aktuell in Topform und holte den dritten Kantersieg in der Liga in Folge. Beim PSV Wesel übernahm der VfB gleich die Kontrolle und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Nach fünf Minuten fiel auf, dass sich die Trikots doch sehr ähneln und es wurde in die Leibchen-Kiste gegriffen. Sehenswert begann wenig später der Torreigen. Gabriel Heckerott nahm eine Bogenlampe direkt und vollstreckte zum 1:0 nach 16 Minuten. Keine drei Minuten später erhöhte Calvin Küper auf 2:0 für Speldorf. Knapp am Pfosten vorbei setzte Bradley Asoh einen Kopfball nach einer halben Stunde. Besser machte er es nach dem Seitenwechsel, als er mit dem 3:0 die Vorentscheidung herbeiführte (64.). Mit Beginn der Schlussphase stellte Yassin Merzagua auf 4:0 (75.), Mertcan Akdeniz sorgte schließlich für den 5:0-Endstand (86.). Fünf unterschiedliche Torschützen zeugten von der Offensivstärke des VfB, der sich auf dem sechsten Tabellenplatz festsetzte. Am kommenden Sonntag geht es dann gegen Primus Rellinghausen.
Der ESC Rellinghausen hat die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Beim 1. FC Lintfort setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch. Zunächst durften allerdings die Hausherren jubeln. Carlos Pin traf zum 1:0 kurz vor der Pause (38.), nach dem Seitenwechsel brauchte der ESC dann aber keine zehn Minuten, um den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Niklas Piljic glich aus (49.), Simon Neuse brachte Rellinghausen in Front (53.). In der Folge vergab Pin einen Strafstoß (60.), den Deckel drauf machte schließlich Bünyamin Sahin mit dem 3:1 in der sechsten Minute der Nachspielzeit.
Keinen Sieger gab es zwischen dem SC Werden-Heidhausen und den Sportfreunden Niederwenigern. Dafür bekamen die Zuschauer einen Blitzstart der Gäste zu sehen. Ein langer Ball von Finn Luca Baartz fand Frederik Lach. Im ersten Anlauf scheiterte der noch am Werdener Schlussmann, den Abpraller versenkte er dann sicher. Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt noch keine 60 Sekunden. Die Hausherren brauchten ein wenig, um ins Spiel zu kommen, viele Chancen gab es im ersten Durchgang aber nicht. Nach dem Seitenwechsel hatte Björn Homberg den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss konnte auf der Linie aber noch geblockt werden (51.). Den Ausgleich gab es kurz darauf dennoch zu bejubeln. Linus Thamm vollstreckte nach Flanke von Chrisfired Chisom Emmanuele (60.). Weitere Tore fielen im Duell der Tabellennachbarn nicht mehr.
Moritz Paul hat dem SV Budberg den Sieg gesichert - wer auch sonst? Mit 2:1 siegte der SVB beim FC Kray und konnte damit seinen zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen. Die Partie nahm dann aber gar nicht den Verlauf, den sich Tim Wilke für sein Team vorgestellt hatte. Luca Kazelis überwand die Budberger Defensive und traf zum 1:0 ins lange Eck (12.). Budberg rappelte sich auf und hielt dagegen. Eine lange Flanke in den Strafraum fand schließlich den Kopf von Paul, der Ball von dort den Weg ins Tor - Ausgleich mit dem 30. Saisontor am 23. Spieltag (34.). Der SVB drückte auf den zweiten Treffer vor der Pause, doch trotz mehrere guter Gelegenheiten wollte der nicht gelingen. Bis in die Schlussphase gab es wenig Offensivaktionen auf beiden Seiten, ein Lattenkracher der Hausherren leitete schließlich aber das Finale gebührend ein (78.). Es folgte Paul zum zweiten. Spiel gedreht (82.). Kurz vor dem Schlusspfiff sah David Leinweber noch die Ampelkarte. Kray warf noch einmal alles nach vorn, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
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