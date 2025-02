VfB Speldorf gewinnt Kellerduell und bewegt sich aus der Abschusszone

Die Begegnung zwischen dem VfB Speldorf und den Sportfreunden 97/30 Lowick ging mit einem 3:1-Sieg für die Gäste aus. Damit zeigt der Trend in der Landesliga, Gruppe 2, nun nach zwei Siegen aus drei Spielen wieder nach oben.

So., 23.02.2025, 15:00 Uhr

Diese Inkonstanz sollte ihnen auch gegen die Sportfreunde Probleme bereiten, denn wer die Tore vorne nicht macht, der kriegt sie hinten und so war es an diesem Tag auch. Nach einem Gewirr im Speldorfer Sechzehner, behielt Lowicks Marvin Müller die Nerven und schob zum Ausgleich aus Sicht der Sportfreunde ein.

Trotz der Sperre von Kapitän und Mittelfeldmotor Maximilian Fritzsche erwischte Speldorf den besseren Start. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten in den ersten Minuten, gelang es dem VfB das erste Tor zu erzielen. Es war Toptorschütze Alfred Appiah welcher den Ball nach einer sauberen Vorarbeit von Flügelspieler Yassin Merzegua zur Führung einschob. "Danach müssen wir schon fast den Deckel drauf machen, machen es aber einfach nicht", regte sich Trainer Dimitri Steininger in der WAZ über die Inkonstanz vor dem gegnerischen Tor auf.

"In der zweiten Hälfte haben wir dann ein bisschen umgestellt und sind vorne noch mehr draufgegangen. Dadurch hatten wir viele Ballgewinne und gewinnen am Ende hochverdient mit 3:1“, sagte Coach Steininger. Wieder war es Appiah der mit diesem Treffer sein elftes Saisontor feiern durfte (62.). Den Deckel drauf machte dann Neuzugang Calvin Küper, welcher das Spiel in der 81. Minute frühzeitig mit dem Treffer zum 3:1-Endstand entschied.

Winterzugang Küper läuft heiß

Der Angreifer wechselte im Winter nach Speldorf und scheint so langsam richtig gut angekommen zu sein. Mit seinem Tor gegen Lowick, geht Küper mit drei Toren aus seinen drei Einsätzen, eine Bilanz auf die er durchaus stolz sein kann.

Der 24-Jährige spielte vorher bei der SpVg Schonnebeck. Mit 22 Treffern in 31 Spielen wurde er zudem als Torschützenkönig der Oberliga Niederrhein gekrönt und wechselte nach Mülheim, um den Fußball besser mit seinem Beruf unter einen Hut zu bekommen. Auch Übungsleiter Steininger war zufrieden mit seinem Schützling: "Seine Coolness vor dem Tor hilft uns. Und er hat sich auch als Mensch und Persönlichkeit gut eingefügt", erzählt er.