VfB-Spektakel gegen Ulm – Regionalliga-Meister unbesiegt – FSV patzt

Spektakel, Frust und ein Schützenfest am Freitagabend: Während der VfB Eichstätt gegen den Drittliga-Absteiger SSV Ulm trotz 1:4-Rückstand beinahe noch zurückkam, feierte Regionalliga-Absteiger Hankofen ein 13:0-Torfestival. Weniger Fortune hatten der FSV Stadeln und Großbardorf, die jeweils Niederlagen hinnehmen mussten. Die Freitagabendspiele der Bayern- und Regionalligisten.
Der VfB Eichstätt beweist gegen den Drittliga-Absteiger SSV Ulm doppelt Moral. Nach dem 0:2 für die Spatzen durch einen Freistoß von Mateo Mreden (47.), verkürzte das Team von Steffen Israel nach einer Ecke durch Lucas Schraufstetter auf 1:2. Im Anschluss geriet der VfB zwar mit 1:4 ins Hintertreffen, gab sich aber nicht auf: Kurz vor Schluss verkürzte Elias Herger, ehe ein Eigentor von Benedikt Ehe für den 3:4-Endstand sorgte. Für die Eichstätter steht nun nächstes Wochenende das erste Pflichtspiel an: In der ersten Runde des Pokals geht es gegen die SG Alerheim.
1:1, 2:2, 5:1 und jetzt ein 0:0! Der amtierende Meister der Regionalliga Bayern bleibt auch im vierten Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen. Das Duell zwischen der U23 des 1. FC Nürnberg und dem Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt fand vor großer Kulisse statt: Bei Sonnenschein trafen beide Teams im Rahmen des 80-jährigen Fußballjubiläums des TSV 08 Gleichamberg aufeinander. Chancen und Tore? Leider Mangelware. Gegen den Traditionsklub aus Thüringen hielt der Club-Nachwuchs immerhin erstmals die Null in der Vorbereitung.
Heimniederlage am Freitagabend für Stadeln: Gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf lag der FSV bereits früh mit 0:1 zurück und musste vor der Pause ein zweites Tor hinnehmen. Beide Tore des SVSE schoss der langjährige Wenzenbacher Torjäger Benjamin Berger. Vor dem Bayernliga-Auftakt gegen den FC Ingolstadt II steht am Dienstag noch die Generalprobe auf dem Plan.
Kleiner Dämpfer für den TSV Großbardorf gegen den Hünfelder SV aus der Hessenliga: Auf die Pleite gegen den TSV Abtswind folgte am Freitagabend die nächste Niederlage. Trotz früher Führung durch Torjäger Jannik Göller lagen die Grabfeld-Gallier kurz nach der Pause mit 1:2 zurück. Ein Eigentor brachte zwischenzeitlich zwar den Ausgleich, doch dem Hünfelder SV gelang kurz vor Schluss noch der 3:2-Siegtreffer.
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