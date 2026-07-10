 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

VfB-Spektakel gegen Ulm – Regionalliga-Meister unbesiegt – FSV patzt

Eichstätt unterliegt bei Torfestival gegen SSV Ulm +++ FSV Stadeln und Großbardorf verlieren +++ U23 des 1. FC Nürnberg weiter unbesiegt +++ 13:0 für Hankofen

von Boris Manz · Heute, 22:32 Uhr · 0 Leser
Zweikampf gegen Dennis Chessa: Am Ende gab's eine knappe Niederlage für Elias Herger und den VfB Eichstätt gegen den SSV Ulm.
Zweikampf gegen Dennis Chessa: Am Ende gab's eine knappe Niederlage für Elias Herger und den VfB Eichstätt gegen den SSV Ulm. – Foto: Imago/Lucca Fundel

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Spektakel, Frust und ein Schützenfest am Freitagabend: Während der VfB Eichstätt gegen den Drittliga-Absteiger SSV Ulm trotz 1:4-Rückstand beinahe noch zurückkam, feierte Regionalliga-Absteiger Hankofen ein 13:0-Torfestival. Weniger Fortune hatten der FSV Stadeln und Großbardorf, die jeweils Niederlagen hinnehmen mussten. Die Freitagabendspiele der Bayern- und Regionalligisten.

Heute, 18:30 Uhr
SSV Ulm 1846
SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
4
3
Abpfiff

Der VfB Eichstätt beweist gegen den Drittliga-Absteiger SSV Ulm doppelt Moral. Nach dem 0:2 für die Spatzen durch einen Freistoß von Mateo Mreden (47.), verkürzte das Team von Steffen Israel nach einer Ecke durch Lucas Schraufstetter auf 1:2. Im Anschluss geriet der VfB zwar mit 1:4 ins Hintertreffen, gab sich aber nicht auf: Kurz vor Schluss verkürzte Elias Herger, ehe ein Eigentor von Benedikt Ehe für den 3:4-Endstand sorgte. Für die Eichstätter steht nun nächstes Wochenende das erste Pflichtspiel an: In der ersten Runde des Pokals geht es gegen die SG Alerheim.

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
0
0
Abpfiff

1:1, 2:2, 5:1 und jetzt ein 0:0! Der amtierende Meister der Regionalliga Bayern bleibt auch im vierten Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen. Das Duell zwischen der U23 des 1. FC Nürnberg und dem Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt fand vor großer Kulisse statt: Bei Sonnenschein trafen beide Teams im Rahmen des 80-jährigen Fußballjubiläums des TSV 08 Gleichamberg aufeinander. Chancen und Tore? Leider Mangelware. Gegen den Traditionsklub aus Thüringen hielt der Club-Nachwuchs immerhin erstmals die Null in der Vorbereitung.

Heute, 18:30 Uhr
FSV Stadeln
FSV StadelnStadeln
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
0
2
Abpfiff

Heimniederlage am Freitagabend für Stadeln: Gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf lag der FSV bereits früh mit 0:1 zurück und musste vor der Pause ein zweites Tor hinnehmen. Beide Tore des SVSE schoss der langjährige Wenzenbacher Torjäger Benjamin Berger. Vor dem Bayernliga-Auftakt gegen den FC Ingolstadt II steht am Dienstag noch die Generalprobe auf dem Plan.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
Hünfelder SV 1919
Hünfelder SV 1919Hünfelder SV
2
3
Abpfiff

Kleiner Dämpfer für den TSV Großbardorf gegen den Hünfelder SV aus der Hessenliga: Auf die Pleite gegen den TSV Abtswind folgte am Freitagabend die nächste Niederlage. Trotz früher Führung durch Torjäger Jannik Göller lagen die Grabfeld-Gallier kurz nach der Pause mit 1:2 zurück. Ein Eigentor brachte zwischenzeitlich zwar den Ausgleich, doch dem Hünfelder SV gelang kurz vor Schluss noch der 3:2-Siegtreffer.

Bayernligist Hankofen schenkt A-Klassist zum Jubiläum 13 Tore ein – Cham schlägt Dingolfing

Heute, 18:15 Uhr
DJK SV Leiblfing
DJK SV LeiblfingLeiblfing
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
0
13

Hier geht's zu den Spielberichten der Duelle der SpVgg Hankofen-Hailing und des FC Dingolfing.

Heute, 18:30 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
ASV Cham
ASV ChamASV Cham
2
3

Hier geht's zur Zusammenfassung der Spiele mit Teams aus der Oberpfalz.