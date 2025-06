VfB siegt im letzten Heimspiel

Im letzten Heimspiel der Saison traf der VfB auf den FC Obersulm, der einen Sieg brauchte um den

Relegationsplatz zu behaupten. Über die gesamte erste Halbzeit sahen die wieder zahlreichen Zuschauer ein

offenes, umkämpftes Spiel. Beide Offensivreihen taten sich etwas schwer, viele Möglichkeiten gab es daher

nicht. Jeweils eine gute Gelegenheit hatten beide Teams zu verzeichnen. Für den VfB verfehlte dabei Johannes

Haderecker das Gehäuse per Kopf nur knapp. Nach 41 Minuten gelang dem VfB die Führung durch einen

Geistesblitz von Luca Hammel: sechs, sieben Meter vor dem Tor überraschte er die Sulmtäler aus der

Bedrängnis heraus mit einem Hackenschuss, der unglücklich von einem Abwehrspieler ins eigene Tor

abgefälscht wurde. Nur kurze Zeit später luchste Till Kettner auf Linksaußenposition einem Abwehrspieler den

Ball ab und zog in den Strafraum. Seinen Querpass leitete Luca Hammel auf Nico Weith, dieser verwandelte

zum 2:0 (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel war es weiterhin ein intensives Spiel, wieder fehlten beiderseits die klaren

Chancen. So steuerte der VfB eigentlich auf einen souveränen Heimsieg zu. Nach 85 Minuten traf Nico Weith

aus kurzer Distanz per Kopf nur die Latte, im Gegenzug konnte Obersulm zum 1:2 verkürzen. Jetzt warfen die

Gäste nochmals alles nach vorne und kamen zu mehreren Freistößen und Eckbällen. Zwischendurch hätte

Jean-Pierre Löffler das 3:1 erzielen können, bevor er in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz flog. Obersulm

traf tatsächlich per Freistoß nochmals, doch der Schiedsrichter entschied auf Torwartbehinderung. Am Ende

siegte der VfB gegen nie aufsteckende Gäste mit 2:1.



Die Zweite Mannschaft hätte mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz sichern können. In einem

ausgeglichenen Spiel ging der VfB mit einem 2:1 in die Schlussphase. Dort drängten die Gäste auf den

Ausgleich und konnten diesen dann auch gerechterweise erzielen. Die Tore für den VfB erzielten Jan Balschus

und Malek Regi.