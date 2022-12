VfB siegt im Kreis-Derby deutlich

Mit einem souveränen 5:1-Sieg im Kreisderby beim TSV Heimerdingen verabschiedet sich der VfB in die verdiente Winterpause.

Dabei schien schon vor dem Spiel alles zu Gunsten des Tabellenvierten angerichtet zu sein, hatten doch sämtliche vor dem TSV platzieren Teams in ihren Spielen gepatzt und Federn lassen müssen, und den Gastgebern bot sich die große Chance, mit einem Sieg gegen den VfB Neckarrems-Fußball weiter Boden in Richtung des Relegationsplatzes gut machen können. Viel sprach vor dem Spiel also für die Hausherren, die auch die die erste Chance hatten, um in Führung zu gehen. Bereits nach sechs Spielminuten zeigte Schiedsrichter Krimmer nach einem vermeintlichen Handspiel auf den Punkt, doch der ansonsten sichere Elfmeterschütze Michele Ancona setzte den Ball an die Latte des Remser Tores. Nahezu im Gegenzug dann die Führung für die Gäste durch ihren Goalgetter Max Stumm, der sich in der 8. Spielminute nach einem Konter energisch durchsetzte und den Ball in die hintere Torecke platzierte, unhaltbar für Torhüter Riesch. Neckarrems machte genauso weiter und konnte in der 17. Spielminute seine Führung ausbauen, als Kaan Cinar eine schöne Kombination über die Außenbahn mit dem Kopf zum 2:0 erfolgreich abschloss.

Die Gastgeber zeigten sich vom frühen Rückstand wenig beeindruckt, erkämpften sich in der Folge mehr Spielanteile und drängten auf den Anschlusstreffer, der dann auch in der 32. Minute durch den Ex-VfB-Spieler Lars Ruckh fiel. Die Partie nahm an Aggressivität zu und die Zuschauer sahen viele Zweikämpfe und zwei Mannschaften, die sich wenig schenkten. Als Spielmacher Mert Okar unmittelbar vor der Pause eine Vorlage von Leonis Memaj kaltschnäuzig zum 3:1 für seine Mannschaft verwandelte, schien eine Vorentscheidung zu Gunsten des VfB gefallen.