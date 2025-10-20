VfB setzt großes Ausrufezeichen in Flensburg

Der VfB Oldenburg hat im Spitzenspiel der Regionalliga Nord ein starkes Zeichen gesetzt. Mit einem 3:2-Erfolg beim SC Weiche Flensburg 08 feierten die Oldenburger am Samstag ihren zwölften Saisonsieg – und das nach einer überragenden ersten Halbzeit, in der die Gäste die Partie dominierten und schon nach 45 Minuten mit 3:0 führten. Vor 1.024 Zuschauern wurde es in der Schlussphase allerdings noch einmal eng.
VfB-Trainer Dario Fossi nahm im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen vor: Drilon Demaj rückte für Vjekoslav Taritas in die Startelf, und der verletzte Louis Hajdinaj wurde durch Nick Otto ersetzt, der auf die Sechs ging. Schon nach drei Minuten jubelten die Oldenburger: Nach einer Hereingabe legte Otto den Ball mustergültig für Julian Boccaccio auf – 1:0.
Oldenburg blieb dominant, kombinierte flüssig und nutzte die Schwächen der Gastgeber auf den Außenbahnen konsequent. Vor allem Aurel Loubongo sorgte immer wieder für Gefahr. Nach knapp zwanzig Minuten legte der VfB nach: Rafael Brand bediente erneut Boccaccio, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 stellte (19.).
Flensburg kam kaum aus der eigenen Hälfte und hatte Glück, dass es bis zur Pause nicht noch deutlicher wurde. Nach einem schweren Fehler von Weiche-Keeper Christian Esager Rust nutzte Mats Facklam den Patzer zum 3:0 (45.) – sein bereits dreizehnter Saisontreffer.
Nach dem Seitenwechsel stellte Weiche-Trainer Tim Wulff um, brachte Uechi Duru und Randy Manu Gyamenah. Das Spiel der Gastgeber wurde mutiger, doch Oldenburg blieb zunächst souverän. Willem Hoffrogge verpasste nach einer Ecke per Kopf das 4:0 knapp (63.).
Dann aber verloren die Gäste den Faden. In der 81. Minute entschied Schiedsrichter Dominik Koopmann auf Elfmeter, den Dominic Hartmann zum 1:3 verwandelte. Nur vier Minuten später traf Marshall Murray Ngassa Faleu sogar zum 2:3. Plötzlich wackelte der VfB, und Weiche war dem Ausgleich nahe – Rene Guder hatte kurz vor Schluss noch eine große Chance. Doch der Tabellenführer brachte den Sieg über die Zeit.
Mit nun zwölf Siegen aus fünfzehn Spielen untermauert der VfB Oldenburg seine Spitzenposition in der Regionalliga Nord.
SC Weiche Flensburg 08 – VfB Oldenburg 2:3
SC Weiche Flensburg 08: Christian Rust, Theo Behrmann (46. Randy Gyamenah), Marshall Faleu, Sandro Plechaty (81. Thies Richter), Kevin Ntika Bondombe, Ole Wagner (90. Marcel Cornils), Raul Celotto, Dominic Hartmann, René Guder, Moritz Göttel (46. Uchechi Duru), Obinna Iloka (67. Maksym Tytarenko) - Trainer: Tim Wulff
VfB Oldenburg: Jhonny Peitzmeier, Marc Schröder, Nico Mai, Ermal Pepshi, Nick Otto (69. Vjekoslav Taritas), Drilon Demaj (86. Nelio Hemberger), Willem-Hendrik Hoffrogge, Julian Boccaccio, Rafael Brand (71. Linus Schäfer), Aurel Loubongo, Mats Facklam (77. Moses Otuali) - Trainer: Dario Fossi
Schiedsrichter: Dominik Kopmann (Hamburg) - Zuschauer: 1024
Tore: 0:1 Julian Boccaccio (3.), 0:2 Julian Boccaccio (19.), 0:3 Mats Facklam (44.), 1:3 Dominic Hartmann (81. Foulelfmeter), 2:3 Marshall Faleu (84.)