– Foto: Imago Images

VfB setzt großes Ausrufezeichen in Flensburg Oldenburger dominieren beim 3:2-Erfolg über Weiche 08 die erste Halbzeit Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord VfB Oldenburg Weiche FL 08

Der VfB Oldenburg hat im Spitzenspiel der Regionalliga Nord ein starkes Zeichen gesetzt. Mit einem 3:2-Erfolg beim SC Weiche Flensburg 08 feierten die Oldenburger am Samstag ihren zwölften Saisonsieg – und das nach einer überragenden ersten Halbzeit, in der die Gäste die Partie dominierten und schon nach 45 Minuten mit 3:0 führten. Vor 1.024 Zuschauern wurde es in der Schlussphase allerdings noch einmal eng.

VfB-Trainer Dario Fossi nahm im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen vor: Drilon Demaj rückte für Vjekoslav Taritas in die Startelf, und der verletzte Louis Hajdinaj wurde durch Nick Otto ersetzt, der auf die Sechs ging. Schon nach drei Minuten jubelten die Oldenburger: Nach einer Hereingabe legte Otto den Ball mustergültig für Julian Boccaccio auf – 1:0. Sa., 18.10.2025, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 2 3

Oldenburg blieb dominant, kombinierte flüssig und nutzte die Schwächen der Gastgeber auf den Außenbahnen konsequent. Vor allem Aurel Loubongo sorgte immer wieder für Gefahr. Nach knapp zwanzig Minuten legte der VfB nach: Rafael Brand bediente erneut Boccaccio, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 stellte (19.). Flensburg kam kaum aus der eigenen Hälfte und hatte Glück, dass es bis zur Pause nicht noch deutlicher wurde. Nach einem schweren Fehler von Weiche-Keeper Christian Esager Rust nutzte Mats Facklam den Patzer zum 3:0 (45.) – sein bereits dreizehnter Saisontreffer.