Allgemeines
Forstinning darf sich über einen Sieg gegen Rosenheim freuen
Forstinning darf sich über einen Sieg gegen Rosenheim freuen – Foto: Marc Marasescu

🗣: VfB seit 15 Spielen ungeschlagen – TuS holt wichtige drei Punkte

Die Stimmen des 15. Spieltags der Bezirksliga Ost

Der SV Bruckmühl bezwingt seine Gäste aus Siegdorf. Durch spielerische Überlegenheit und starke Defensivarbeit belohnt der SVB sich. Hans-Werner Grünwald ist nach dem Heimsieg der Miesbacher vor allem begeistert von seinem Keeper. Töging bleibt trotz früher Führung sieglos. Heppert akzeptiert die Niederlage des TSV Zornedig, findet den Entstand dennoch zu hoch. Zimpfer ist stolz auf den SB Rosenheim, trotz der Niederlage. Die ersten Reaktionen zum 15. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Holzkirchen holt wichtige drei Punkte – Akkurt ist stolz

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
3
5
Abpfiff

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen:» Für uns waren die drei Punkte wichtig und diese haben wir geholt. Es war für die Zuschauer mit Sicherheit ein sehr tolles Spiel. Wir haben die Tore zur richtigen Zeit gemacht und sind mit den drei Punkten absolut zufrieden.«

Aigner lobt nach umkämpften Sieg des SV Bruckmühl gegen Siegdorf

Fr., 24.10.2025, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
1
0
Abpfiff

Benedikt Aigner, Co-Trainer des SV Bruckmühl: »Es war ein sehr umkämpfter Sieg. Am Ende sind es aber drei hochverdiente Punkte für uns. Es war die erwartet schwierige Partie. Beiden Mannschaften war bewusst, dass es für beide Seiten ein wichtiges Spiel ist. Dementsprechend haben wir uns auf den Gegner vorbereitet und alles in die Waagschale geworfen. Von den Stafetten und vom Spiel mit dem Ball her, waren wir spielerisch auf jeden Fall überlegen. Das war genau das, was wir und vorgenommen hatten. Wir hatten immer wieder aussichtsreiche Torchancen. Es waren nicht unfassbar viele, aber gezielte, die auch reingehen hätten können. Wir waren defensiv präsent und haben nichts zugelassen. Ihr Spiel hat sich mehr in der Luft abgespielt als am Boden. Dementsprechend anstrengend war es auch mental. Wir mussten jedes Mal wieder in die Luft steigen, danach auf die zweiten Bälle gehen und das Spiel im Anschluss wieder in Richtung Gegner verlagern.«

Miesbach holt drei Punkte gegen Saaldorf dank »klasse Parade«

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
2
0
Abpfiff

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit stark von der Taktik geprägt. Beide Mannschaften wollten keine Fehler machen, wobei ich sagen muss, dass Saaldorf die besseren Chancen hatte – etwa durch einen Kopfball, den Michi Wiesboeck stark pariert hat. Insgesamt war das Spiel in dieser Phase sehr kontrolliert, man hätte fast die Tore abbauen können, und es hätte wohl kaum jemand gemerkt.

Nach der Pause wurde die Partie intensiver und wir sind besser ins Spiel gekommen. Nach etwa einer Stunde hatten wir durch Florian Haas die erste gute Möglichkeit, doch Tauber vom SV Saaldorf hielt den Flachschuss stark. Fünf Minuten später legte Florian Haas schön auf Riccardo Pindado ab, und unser Youngster blieb im Eins-gegen-eins eiskalt und schob zur Führung ein – ein richtig starker Moment für uns. Danach kam der erwartete Druck von Saaldorf, dem wir aber gut standgehalten haben. In der 80. Minute hatten sie noch eine Riesenchance nach einer Kopfballverlängerung, doch Michi Wiesboeck rettete uns mit einer klasse Parade den Dreier.

In der Schlussphase haben wir dann auf Konter gesetzt, und in der 90. Minute fiel nach einem Pfostenabpraller das 2:0 durch Sontheim, was die Entscheidung brachte. Saaldorf war der erwartet schwere Gegner, und wir sind glücklich, dass wir die Partie mit einem Sieg beenden konnten. Die Mannschaft hat die Belastung der letzten Wochen top weggesteckt. Außerdem möchte ich betonen, dass das Schiedsrichtergespann eine sehr gute Leistung gezeigt hat – das darf man ruhig auch mal erwähnen. Insgesamt war das für uns ein optimaler Abschluss.«

Töging verliert trotz »verdienter frühen Führung«

Gestern, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
1
2
Abpfiff

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Es war eine sehr umkämpfte Partie bei schwierigen Platzverhältnissen. Nach der verdienten Führung müssen wir defensiv einfach stabiler sein. Das haben wir wieder mal nicht geschafft und Peterskirchen ins Match zurückkommen lassen. In der zweiten Hälfte gab's Chancen auf beiden Seiten und Peterskirchen hat dann ein schönes Tor gemacht. Dass wir kurz vor Schluss wieder mal einen entscheidenden Elfmeter verschießen, passt ins Bild. Glückwunsch an Peterskirchen. Für uns werden es jetzt noch harte letzte drei Spiele.«

Heppert findet das Ergebnis »einen Tick zu hoch«

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
0
3
Abpfiff

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zornedig: »Der Sieg für Aschheim geht nach der zweiten Halbzeit in Ordnung, auch wenn das Ergebnis aus meiner Sicht vielleicht einen Tick zu hoch ausgefallen ist – aber das sagt man wohl mit der Vereinsbrille. In der ersten Halbzeit fand ich uns sehr stark. Wir waren gut in den Zweikämpfen, haben Aschheim vor Probleme gestellt und über Außen immer wieder gefährlich umgeschaltet. Zudem haben wir das Zentrum gut verteidigt. Da hätten wir uns durchaus mit einem Tor belohnen dürfen, waren aber im Abschluss zu unpräzise. Mit dem Pausenpfiff macht Aschheim dann das 1:0 – ein stark herausgespielter Treffer, der zeigt, warum sie oben in der Tabelle stehen.

Nach der Pause sind wir zunächst ordentlich reingekommen, doch Aschheim wurde zunehmend stärker und kam zu mehr Möglichkeiten. Beim 2:0 bin ich etwas unglücklich, da der Treffer nach einem langen Einwurf fällt, den wir im Strafraum nicht konsequent genug verteidigt haben. Danach haben die Jungs aber nochmal alles versucht, die Moral war wirklich beeindruckend. Trotz des Rückstands hat sich keiner hängen lassen. Uns hat in der zweiten Halbzeit allerdings die Präzision gefehlt, um den letzten Pass sauber zu spielen oder unsere Offensivkräfte besser in Szene zu setzen. Nach einem Ballverlust kassieren wir dann noch das 3:0, das Aschheim gut zu Ende spielt – da standen wir natürlich schon höher.

Am Ende verlieren wir 3:0, gehen aber nicht völlig negativ aus dem Spiel. Uns war vorher klar, dass es gegen Aschheim sehr schwer wird und wir einen richtig guten Tag brauchen, um etwas mitzunehmen. Das ist uns heute nicht gelungen. Jetzt heißt es, Mund abwischen, weitermachen und in den kommenden Rückrundenspielen wieder punkten.«

Lob beim SB Rosenheim trotz »verdienter Niederlage«

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
3
0
Abpfiff

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Es war am Ende eine verdiente Niederlage, auch wenn wir in der ersten Halbzeit sehr diszipliniert und stark aufgetreten sind. In der zweiten Halbzeit haben wir dann jedoch zu viele Fehler gemacht, und so eine Spitzenmannschaft wie Forstinning bestraft das eiskalt. Das 1:0 fällt nach einem individuellen Fehler, als Opara allein vor dem Tor steht. Beim 2:0 ist es eine perfekte Flanke, die Opara per Kopf wunderschön verwertet. Das 3:0 resultiert dann aus der Verletzung unseres Torhüters, der den Ball nicht mehr richtig festhalten konnte.

Wir mussten im Laufe des Spiels zweimal den Torwart wechseln und haben bereits am Donnerstag zusätzliche Verletzungssorgen dazubekommen. Aktuell gehen wir also ein wenig auf dem Zahnfleisch. Trotzdem hat die Mannschaft in der ersten Halbzeit wirklich alles reingeworfen und sich stark präsentiert. In der zweiten Halbzeit hat man dann allerdings den Unterschied zwischen dem Tabellenführer und einem Team gesehen, das im Abstiegskampf steckt.

Forstinning ist eine sehr gut ausgebildete Mannschaft mit einem starken Trainer wie Geri, daher auch Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin. Ob es da oben ein Zweikampf oder vielleicht sogar ein Dreikampf mit Holzkirchen und Aschheim wird, bleibt spannend. Für uns gilt: Wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen.«

Gerhard "Gerry" Lösch, Trainer vom VfB Forstinning: »Erstmal Glückwunsch an meine Jungs! 15 Spiele ohne Niederlage ist eine gute Leistung, wovon wir uns aber aktuell nichts kaufen können
Grundsätzlich geht der Sieg vollkommen in Ordnung. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hatten drei gute Möglichkeiten ein Tor zu erzielen und hatten ein wenig Glück als Rosenheim eine große Chance liegen gelassen hat gegen unseren Torhüter, der in der Aktion sehr gut gehalten hat.
In der zweiten Halbzeit hab ich gefordert, dass wir weiterhin das Spieltempo hochhalten, was sich dann auch in Tore ausgezahlt hat.

Respekt an Rosenheim, die sehr diszipliniert gespielt haben und durch ihre heutige Leistung noch einige Punkte mehr holen werden in der Rückrunde.«

