VfB Schloß Holte weiter an der Spitze - Abstiegskrimi weiter spannend

——————————————————————————FC Türk Sport Bielefeld - VfB Schloß Holte 1:6



——————————————————————————



VfR Wellensiek - Spvg Steinhagen 2:6



Tobias Kreutzer, Co-Trainer SpVg Steinhagen: „Bereits innerhalb der ersten 5 Minuten hatten wir 3 glasklare Torchancen und hätten zwingend führen müssen. Wellensiek wurde nach vorne mit zunehmender Spielzeit gefährlicher, hat uns in der Defensive aber große Räume angeboten die wir immer wieder bespielen konnten. Mit dem 0:4 haben wir (auch durch viele Wechsel) den Fokus nicht mehr hoch genug gehabt und mussten leider noch in 2 relativ einfache Gegentore Einwilligen. In Summe auch in der Höhe ein absolut verdienter Sieg.“