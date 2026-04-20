VfB Schloß Holte stolz: „Das ist ein Kompliment für unsere Arbeit“ Zwar verpasst der Fußball-Landesligist beim 2:2 gegen den Post TSV Detmold den erneuten Sprung auf Tabellenplatz eins, sieht sich aber im eigenen Weg bestätigt. von Philipp Bülter · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

In der Fußball-Landesliga 1 spielt der VfB Schloß Holte 2:2 gegen den Post TSV Detmold. Hier jubeln die Holter nach dem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Bastian Just (Dritter von rechts). – Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. „Es ist mir egal, wie die anderen spielen. Mir geht es darum, Spiele zu gewinnen“, betonte Kevin Kröger am Sonntag nach dem 2:2 (0:1) seines VfB Schloß Holte in der Fußball-Landesliga 1 gegen den Post TSV Detmold. Der 33-Jährige weiter: „Da wir in den vergangenen beiden Partien über 180 Minuten und mehr klar die bessere Mannschaft waren, den Ton angegeben haben und die Gegner gegen uns nur noch bunkern, bin ich stolz auf die Mannschaft. Das ist ein Kompliment für unsere Arbeit.“ Zwar hatte das Remis gegen die biederen Detmolder (O-Ton Kröger: „Die wollten gar nicht am Spiel teilnehmen“) zunächst für Frust gesorgt, doch der Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz sorgte schnell für gewisse Zufriedenheit. Weil keines der Top-Vier-Teams gewann und der TuS Dornberg 1:2 verlor, liegt der Tabellendritte VfB Schloß Holte (42 Punkte) weiter glänzend da und hat Tabellenführer RW Kirchlengern (44), den Zweiten aus Herford (43) und den Tabellenvierten TuS Dornberg (41) genau im Blick.

Im Heimspiel gegen den Post TSV Detmold hatte der VfB zurückgelegen, ein Eigentor von Manuel Giebel sorgte für die Führung der Gäste (37.). Die Gastgeber versuchten es zu penetrant über weit nach vorne geschlagene hohe Bälle, der Ertrag war gering. „Ich hab’ in der Halbzeitpause dann etwas umgestellt, unsere Außenspieler höhergestellt, damit wir die Zwischenräume größer bekommen“, erklärte Kevin Kröger. Diese Maßnahmen fruchteten auf imposante Weise: Plötzlich wirkten die Holter Löwen wie losgelassen und stürzten sich auf ihre Gegner. In der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel war der VfB klar besser, hätte nach einem hohen Ball, der sich gefährlich in Richtung Post-Kasten senkte, schon das 1:1 erzielen können (50.).