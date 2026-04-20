VfB Schloß Holte stolz: „Das ist ein Kompliment für unsere Arbeit“

Schloß Holte-Stukenbrock. „Es ist mir egal, wie die anderen spielen. Mir geht es darum, Spiele zu gewinnen“, betonte Kevin Kröger am Sonntag nach dem 2:2 (0:1) seines VfB Schloß Holte in der Fußball-Landesliga 1 gegen den Post TSV Detmold. Der 33-Jährige weiter: „Da wir in den vergangenen beiden Partien über 180 Minuten und mehr klar die bessere Mannschaft waren, den Ton angegeben haben und die Gegner gegen uns nur noch bunkern, bin ich stolz auf die Mannschaft. Das ist ein Kompliment für unsere Arbeit.“
Zwar hatte das Remis gegen die biederen Detmolder (O-Ton Kröger: „Die wollten gar nicht am Spiel teilnehmen“) zunächst für Frust gesorgt, doch der Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz sorgte schnell für gewisse Zufriedenheit. Weil keines der Top-Vier-Teams gewann und der TuS Dornberg 1:2 verlor, liegt der Tabellendritte VfB Schloß Holte (42 Punkte) weiter glänzend da und hat Tabellenführer RW Kirchlengern (44), den Zweiten aus Herford (43) und den Tabellenvierten TuS Dornberg (41) genau im Blick.
Im Heimspiel gegen den Post TSV Detmold hatte der VfB zurückgelegen, ein Eigentor von Manuel Giebel sorgte für die Führung der Gäste (37.). Die Gastgeber versuchten es zu penetrant über weit nach vorne geschlagene hohe Bälle, der Ertrag war gering. „Ich hab’ in der Halbzeitpause dann etwas umgestellt, unsere Außenspieler höhergestellt, damit wir die Zwischenräume größer bekommen“, erklärte Kevin Kröger.
Diese Maßnahmen fruchteten auf imposante Weise: Plötzlich wirkten die Holter Löwen wie losgelassen und stürzten sich auf ihre Gegner. In der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel war der VfB klar besser, hätte nach einem hohen Ball, der sich gefährlich in Richtung Post-Kasten senkte, schon das 1:1 erzielen können (50.).
Eine Minute später war es dann soweit, als Bastian Just aus gut 17 Metern fulminant abzog und traf (51.). Nach einer sehenswerten Kombination erzielte nur drei Minuten danach Maximilian Ulrich mit einem eingesprungenen Seitfallzieher auf das kurze Eck das 2:1 (54.), ehe die Gäste nach einem Standard den 2:2-Ausgleich herstellten (62.).
Zuvor hatte Detmolds Torwart Jannis Horstkötter einen tollen Freistoß Kevin Klippensteins hervorragend aus dem eigenen oberen rechten Torwinkel gefischt (57.), zudem ging Christian Höwelberends Kopfball knapp vorbei (59.). Auch Julian Lakämpers Schuss (76.) und Robin Hofmanns Kopfstoß (90.+5) fanden jeweils nicht ihr Ziel. Kevin Kröger: „Irgendwie traurig, aber weiter geht’s!“
VfB Schloß Holte: Brüseke – Pfeiffer (58. Räker), Höwelberend (84. Gievert), Giebel, Hofmann – K. Klippenstein, Friesen, Just, Ulrich (84. L. Klippenstein) – Brandy (65. Odenius), Lakämper.
Tore: 0:1 Giebel (37., Eigentor), 1:1 Just (51.), 2:1 Ulrich (54.), 2:2 Özmen (62.).