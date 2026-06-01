VfB Schloß Holte erreicht "nur" Platz drei Fußball-Landesliga 1: Ein sensationelles Spieljahr endet für den Aufsteiger mit 1:4 in Kutenhausen – und Frust. Abflug nach „Malle“. von Philipp Bülter · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Frust bei Co-Trainer Kevin Viereck (l.) und Chefcoach Kevin Kröger (r.): Der VfB verpasst die Aufstiegsrelegation. – Foto: Jens Dünhölter

Schloß Holte-Stukenbrock. Aufatmen auf dem Sportplatz in Minden-Kutenhausen – doch aus heimischer Sicht auf der falschen Seite. Denn am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga 1 hat der VfB Schloß Holte vor etwa 600 Zuschauern sein großes Ziel, Tabellenplatz zwei zu verteidigen und damit noch zwei Endspiele in der Aufstiegsrelegation zur Westfalenliga zu erhalten, verpasst. Auf der anderen Seite des Platzes wurde dagegen gejubelt: Denn die Spielvereinigung Kutenhausen-Todtenhausen 07 Minden fing durch den 4:1 (0:0)-Heimerfolg noch auf den letzten Metern dieser Saison die SF DJK Mastbruch ab und blieb punktgleich aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Liga. Als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrelegation zog anstelle der Holter Löwen der FC RW Kirchlengern (5:3 beim FC Lübbecke) ein. Das Team von Trainer und Ex-Profi Daniel Halfar trifft an Fronleichnam, Donnerstag, 4. Juni, 15 Uhr, auf den Tabellenzweiten der Landesliga 4, die SpVg. Emsdetten 05. Bei einer Niederlage würde für RWK noch eine zweite Chance am Sonntag, 7. Juni, 15 Uhr, entweder gegen Germania Salchendorf (Zweiter der Staffel 2) oder den VfL Kamen (Zweiter der Staffel 3) warten.

Mit all diesen Szenarien hatte sich der VfB Schloß Holte bis Sonntagnachmittag auch beschäftigt – doch am Ende reichte es aufgrund der schwächeren Auftritte in den beiden vergangenen Partien (1:2 gegen den BV Bad Lippspringe, 1:4 in Kutenhausen) nicht zu Platz zwei. „Wir haben durch das Pokalfinale (am 13. Mai verlor Holte gegen den FC Kaunitz das Kreispokal-Endspiel mit 3:5 nach Elfmeterschießen, Anm. d. Red.) und seitdem richtig Körner gelassen. Uns fehlte diesmal auch vor allem in der ersten Halbzeit die Energie. So wurde es ein wildes Kampfspiel, in dem uns Minden durch ein sehr gutes Umschaltspiel geschlagen hat. Natürlich ist die Stimmung nicht gut“, erklärte Trainer Kevin Kröger am Sonntagabend, betonte jedoch: „Für Platz drei müssen wir uns ganz sicher nicht schämen. Ich bin stolz aufs Team.“ Zwar hatte Daniel Fröse für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gesorgt (60.), doch danach nutzte die SVKT ihre letzte Chance im Abstiegskampf, traf noch drei Mal (66., 86., 90.+4) und feierte noch den Klassenerhalt. Sören Brandy sah nach einer unglücklichen Szene, in der er einen Gegner im Zweikampf am Kopf getroffen hatte, Rot (72.).