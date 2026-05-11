VfB Rothenstadt trotz Niederlage weiter Kreisligist

Trotz eines 1:4 beim SV Kulmain (in Gelb-Schwarz) hat der VfB Rothenstadt (in Rot) am letzten Spieltag Platz 11 verteidigen und damit den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga Nord sichern können. – Foto: Rainer Rosenau

Im Showdown im Kampf um den 11. Tabellenplatz in der Kreisliga Nord ist der VfB Rothenstadt (11./24) trotz einer 1:4-Niederlage beim SV Kulmain als Gewinner hervorgegangen und profitierte dabei von seinem Vorsprung, mit dem er in den letzten Spieltag der Saison 2025/26 gegangen war. Nachdem die Konkurrenz aus Eschenbach (13./22 - 0:0 gegen Meister Auerbach) und Kirchenthumbach (12./23 - 0:4 gegen Vizemeister Trabitz) die vierzehnte Saisoneinbuße der Truppe des scheidenden Coaches Roland Lang nicht zu ihren Gunsten nutzen konnte, bleiben die Rot-Weissen nach einer turbulenten und schwierigen Spielzeit weiterhin in der höchsten Liga des Spielkreises. Der SC Eschenbach (gegen den SV Hahnbach II) und die Elf aus "Dumba" (gegen die DJK Ensdorf) müssen nun versuchen, über den Umweg von Relegationsspielen nachträglich den Ligaerhalt noch einzutüten.

Trotz einer über weite Strecken couragierten Vorstellung musste sich der SCK am Ende deutlich geschlagen geben. Über eine Stunde hielt die Heimelf die Null und hatte sogar Möglichkeiten auf eine eigene Führung, ohne diese zu nutzen. Letztlich behielten die cleveren Gäste verdient die Oberhand, weil sie in der letzten halben Stunde ihre Angriffe und am Ende schnellen Gegenzüge eiskalt verwerteten. Für beide Mannschaften heißt es jetzt, in Überstunden die angestrebten Ziele noch zu verwirklichen. SCK-Coach Andi Freiberger: "Wie zu erwarten, war Trabitz die das Spiel bestimmende Mannschaft, konnte aber in der ersten Hälfte keine ernsthafte Torchance erspielen. Wir verteidigten leidenschaftlich und hatten in der 30. Spielminute sogar den Führungstreffer auf dem Fuß liegen, als Yannick Gutte bei einem Konter alleine auf den Torwart zulief, querlegte, doch Johannes Stopfer nur noch mit wenig Kraft abschließen konnte. Der Ball wurde vom Keeper noch von der Linie geholt. Bei einem Freistoß in der 65. Minute für uns prallen der Trabitzer Torwart und sein Verteidiger zusammen, wir brachten den Ball über die Linie, doch dies wurde vom Unparteiischen abgepfiffen und mit einem Schiedsrichterball für Trabitz fortgeführt. Im direkten Gegenzug fiel das erste Gegentor. Nur wenige Minuten darauf eine exakte Kopie des ersten Tores, bei einem Angriff über die rechte Trabitzer Seite bis zur Grundlinie wurde der Ball scharf in die Mitte gespielt, nur dieses mal war es nicht Tannhäuser, sondern Stemmer, der einnetzte. Ab der 80. Minute stellten wir auf Dreierkette um, um noch Chancen auf ein Unentschieden zu erreichen. Dies wurde in der Nachspielzeit durch zwei weitere Tore nach sauber ausgespielten Kontern bestraft. Letztendlich haben wir über 60 Minuten konsequent als Einheit verteidigt und uns auch Torchancen erarbeitet, welche wir aber nicht nutzen konnten. Nun heißt es zusammenzustehen und die Herausforderung Relegation anzugehen." Gästetrainer Thomas Baier: "Die ersten 20 Minuten gehörten uns, wir hatten auch gute Chancen, konnten aber diese leider nicht verwerten, dementsprechend ging es dann auch mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit dann der Dosenöffner zum 1:0. Über die komplette Spielzeit gesehen, war der Sieg auch absolut verdient. Wir wünschen dem SC Kirchenthumbach alles gute für die Relegation." Tore: 0:1 Ludwig Tannhäuser (66.), 0:2 Manuel Stemmer (73.), 0:3 Daniel Tarchila (90.+1), 0:4 Ludwig Tannhäuser (90.+4) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 180

Es hat nicht sollen sein. Trotz einer über die gesamte Distanz herausragenden kämpferischen Leistung konnte der SCE den personell geschwächt angetretenen Meister nicht in die Knie zwingen, der Lucky Punch, der ohne Zweifel mehrfach in der Luft lag, wollte trotz einiger "Hochkaräter" nicht fallen. So führt der Weg der Rußweiherstädter nun in die Relegation, in die man aufgrund der letzten Auftritte mit breiter Brust startet. SCE-Spielercoach Benny Scheidler: "Mit brutalem Einsatz und viel Leidenschaft zeigte die Mannschaft über die gesamten 90 Minuten eine starke Leistung. Von Beginn an war klar, dass unbedingt ein Sieg her musste, und entsprechend entschlossen trat das Team auch auf. Die Spieler kämpften um jeden Ball und erspielten sich immer wieder gute Einschussmöglichkeiten. Besonders bitter: Mindestens drei hundertprozentige Torchancen konnten nicht genutzt werden. Der Ball wollte einfach nicht den Weg ins Tor finden. Ein 1:0-Erfolg hätte bereits gereicht, doch das nötige Quäntchen Glück hat uns heute einfach gefehlt. So blieb am Ende die Erkenntnis, dass Einsatz, Wille und Bereitschaft absolut gestimmt haben, nur das entscheidende Tor wollte nicht fallen. Aber der Blick geht schon wieder nach vorne! In der Relegation wird die Mannschaft noch einmal alle Kräfte mobilisieren, neue Energie sammeln und alles daran setzen, die Liga zu halten und den Abstieg noch abzuwenden. Nach der heute gezeigten Leistung werden wir auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl und Freude in dieses Spiel gehen!" Gästespielertrainer Dani Maier: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Eschenbach hat gut dagegen gehalten, bereits in Halbzeit Eins hatten beide Teams die Chance auf die Führung. Gegen Ende hat man gemerkt, dass auch aufgrund der personellen Probleme die Akkus bei uns leer wurden. Durch die Zwischenstände auf den anderen Plätzen hat Eschenbach nochmal einen Push erhalten und alles nach vorne geworfen. Das Spiel war auf Messers Schneide, sowohl Eschenbach als auch wir durch Konter hatten genug Chancen auf Tore. Am Ende des Tages war die Chancenverwertung auf beiden Seiten mangelhaft, daher 0:0 wohl als gerechtes Ergebnis. Eschenbach hätte sich durchaus belohnen können für einen sehr couragierten Auftritt." Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Christian Müller - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Luca Thiede (17.), 1:1 und 2:1 Sandro Hösl (25./81. per Strafstoß) - Schiedsrichter: Patrick Strayle - Zuschauer: 100.

Eine Halbzeit lang bestimmten die Gäste das Geschehen, übernahmen die Spielführung und hätten neben dem verdienten Führungstreffer noch nachlegen können. Nach Wiederbeginn machte sich bei den nur mit zwölf Feldspielern angereisten Gästen der Kräfteverschleiß bemerkbar, die Heimelf wendete das Blatt und schraubte das Ergebnis in der Schlußphase noch auf ein klares 4:1, welches dem SVK in der Endabrechnung Platz 9 und dem VfB trotz der Niederlage den Klassenerhalt bescherte. SVK-Trainer Oliver Drechsler: "Ein wichtiger Sieg, auch wenn es sportlich für uns um nichts mehr ging. Der Dreier wat gut für die Stimmung, weil wir eine unbefriedigende Saison mit einem Erfolgserlebnis versöhnlich abschliessen konnten. Unter dem Strich steht ein verdienter Sieg, der vielleicht ein wenig zu hoch war am Ende, aber die Mannschaft hat sich gestreckt und ab der 60. Minute gezeigt, dass wir das Ding unbedingt gewinnen wollten. Nun freuen wir uns auf die Pause, man merkte, dass der Akku leer ist nach einer Rückrunde, die uns schon sehr viel abverlangt hat. Ende gut, alles gut!" Gästetrainer Roland Lang. "Die erste Halbzeit war absolut in Ordnung. Vor der Pause hätten wir die Führung eigentlich sogar deutlich ausbauen müssen. Nach der Pause ging uns dann leider wieder die Kraft aus, zudem machten wie einfach zu viele Fehler, die dann zur klaren Niederlage führten." Tore: 0:1 Bubacarr Jallow (35.), 1:1 Giovanni Brunnner (64.), 2:1 Julian Lautner (70.), 3:1 und 4:1 Maxmilian Kuhbandner (83./90.+3) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 70.

Tore: 0:1 Manuel Groher (18.), 0:2 Nico Lautner (26.) - Schiedsrichter: Michael Schaller - Zuschauer: 287.