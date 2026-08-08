VfB Rot-Weiß Braunschweig verstärkt Offensive

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig hat seinen Kader für die kommende Saison mit einem weiteren Offensivspieler ergänzt. Sidik-Abib Aboubakar schließt sich dem Bezirksligisten an und soll künftig vor allem auf den Außenbahnen für neue Impulse sorgen.
Der erst 19 Jahre alte Aboubakar konnte nach Angaben des Vereins bereits in den ersten Trainingseinheiten auf sich aufmerksam machen. Insbesondere auf dem Flügel habe der Offensivspieler seine technischen und spielerischen Fähigkeiten gezeigt.
Rot-Weiß Braunschweig verbindet mit der Verpflichtung zugleich eine Perspektive für die weitere Entwicklung des jungen Spielers. Aboubakar soll schrittweise an die Anforderungen im Seniorenbereich herangeführt und dabei seine Qualitäten weiter ausbauen.
Mit dem Neuzugang wächst die Auswahl von Trainer Tolga Izigüzel in der Offensive. Aboubakar bringt trotz seines jungen Alters bereits das Potenzial mit, den Konkurrenzkampf im Angriff zu beleben.
Für den VfB Rot-Weiß ist die Verpflichtung damit nicht nur eine kurzfristige Kaderergänzung. Der Verein setzt zugleich auf die Entwicklung eines jungen Spielers, der in der kommenden Bezirksliga-Saison seine ersten Schritte im neuen Umfeld machen soll.