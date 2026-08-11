VfB Rot-Weiß Braunschweig holt erfahrenen Okan Uysal

– Foto: André Nückel

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig hat einen weiteren erfahrenen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Okan Uysal wechselt zum Bezirksligisten und soll dem Team von Trainer Tolga Izigüzel mit seiner körperlichen Präsenz und Erfahrung zusätzliche Qualität verleihen.

Uysal ist im Braunschweiger Fußball kein unbekannter Name. Der Neuzugang verfügt über eine umfangreiche Laufbahn im Herrenbereich und sammelte unter anderem Erfahrung in der Regionalliga und Oberliga. Hinzu kommen zahlreiche Einsätze in der Landesliga.

Mit dieser Erfahrung soll der VfB Rot-Weiß insbesondere in den intensiven Spielen der Bezirksliga profitieren. Uysal gilt als physisch starker Spieler, der durch seine Einsatzbereitschaft und Mentalität auffällt.