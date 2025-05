VfB Rot-Weiß Braunschweig erweitert Trainerteam um Meric-Brüder

Eren Meric hatte in den vergangenen Jahren die Dritte Herren des Vereins erfolgreich geführt und sie nicht nur zum direkten Aufstieg in die 1. Kreisklasse, sondern auch zur Etablierung im oberen Tabellenbereich geführt. Mit seiner Ernennung zum Co-Trainer der Bezirksliga-Mannschaft rückt er nun erstmals in den überkreislichen Fußball auf. Sein Bruder Umut Meric, als langjähriger Spieler in der Region bekannt, bringt vor allem organisatorisches Geschick und fußballerisches Know-how in seine neue Rolle ein.

Gemeinsam soll das neue Trio nicht nur sportliche Stabilität garantieren, sondern auch den Aufbau tragfähiger Strukturen im Verein vorantreiben. Nach einer schwierigen Saison, in der die Mannschaft weiterhin um den Klassenerhalt kämpft, will man nun den Grundstein für einen Neuanfang im Sommer legen