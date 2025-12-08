VfB Rheingold mit Statement, TUS Haffen-Mehr feiert Derby-Gala

Während Tabellenführer GSV Suderwick seine erste empfindliche Saisonniederlage hinnehmen musste, rückte der VfB Rheingold Emmerich mit einem deutlichen Auswärtssieg weiter an die Spitze heran. Auch der TUS Haffen-Mehr sorgte mit einem klaren Derbysieg für Aufsehen.

Der 16. Spieltag hat das Aufstiegsrennen weiter angeheizt: GSV Suderwick, DJK Rhede und VfB Rheingold Emmerich trennen nur noch wenige Punkte. Jeder Ausrutscher kann entscheidend sein. Gleichzeitig verschärft sich der Kampf gegen den Abstieg – insbesondere für Olympia Bocholt, PSV Wesel-Lackhausen II und Grün-Weiß Vardingholt. Die Kreisliga A Rees/Bocholt bleibt das, was sie ausmacht: eng, intensiv, unberechenbar.

Den Auftakt machte Justin Schepersmann (36.) mit dem 1:0. Danach übernahm Jannik Zelle die Bühne: Treffer in der 39. Minute, noch vor der Pause das 3:0 (45.+2) und kurz nach Wiederbeginn das 4:0 (49.). Zwar kam Bislich durch C. Itodo (51.) kurzzeitig zum Ehrentreffer, doch Leon-Carl Seegers (53.) stellte umgehend per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte erneut J. Zelle mit seinem vierten Treffer des Tages (84.). Haffen-Mehr verbessert sein Punktekonto auf 28 Zähler und klettert auf Rang sieben. Bislich bleibt mit 15 Punkten auf Platz 14 weiter tief im Abstiegskampf stecken.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der TUS Haffen-Mehr im Derby gegen den SV Bislich. Beim 6:1-Heimerfolg ließ die Elf von Dennis Lindemann von Beginn an keinerlei Zweifel aufkommen, wer an diesem Nachmittag das Sagen hatte.

Suderwick bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer mit 42 Punkten, der Vorsprung schmilzt jedoch. Der VfB Rheingold rückt mit nun 40 Punkten auf Rang drei heran und mischt mehr denn je im Aufstiegsrennen mit.

Nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer durch Luca Rappers (36.) konterte Rheingold kompromisslos. Noch vor der Pause stellte Timo Roszykiewicz (42.) auf 1:3. Mit einem Doppelschlag nach dem Seitenwechsel – Danny Stein (52.) und Cem Altun (84.) – besiegelten die Gäste schließlich Suderwicks erste Saisonpleite.

Der Blickpunkt des Spieltags lag klar auf dem Duell GSV Suderwick gegen VfB Rheingold Emmerich. Der Tabellenführer empfing den formstarken Aufsteiger – und musste am Ende eine herbe 1:5-Niederlage hinnehmen. Dabei begann die Partie hektisch, geprägt von vielen Zweikämpfen. In der 28. Minute scheiterte Torjäger Ramadan Sherifi vom Punkt, ehe sein Bruder A.Sherifi den Abpraller später über die Linie drückte(29.). Suderwick zeigte sich kurz geschockt, fing sich aber zunächst. Als R. Sherifi in der 34. Minute das 0:2 erzielte, deutete sich jedoch bereits an, wohin die Reise gehen sollte.

Das Gäste Trainerteam um Nils Handrup und Maik de Vries erklärten nach dem Spiel: ,,Es war ein absolut gerechter Sieg. Über die gesamten 90 Minuten haben wir nahezu fehlerfrei agiert und unsere Chancen extrem effizient genutzt. Aus sieben klaren Möglichkeiten fünf Tore zu erzielen, unterstreicht unsere Entschlossenheit vor dem Tor – unabhängig vom Gegner. Uns war bewusst, dass die Serie von Suderwick irgendwann reißen würde, und wir haben alles dafür getan, dass es heute passiert. Besonders positiv möchte ich unsere Defensivleistung hervorheben. In den vergangenen Wochen waren wir hier nicht immer so stabil, wie ich es mir vorstelle. Wir haben zu viele Torchancen zugelassen und genau dort den Hebel angesetzt. Die Mannschaft hat die taktischen Anpassungen hervorragend umgesetzt, sehr kompakt verteidigt und rund um den Strafraum kaum gefährliche Situationen zugelassen."

Zum Schluss äußerte sich die beiden Trainer: ,,Seit einigen Wochen ist eine klare Entwicklung in unserem Spiel erkennbar. Wir werden variabler, flexibler und schaffen es zunehmend, unsere Spielweise besser an den Gegner und den jeweiligen Spielverlauf anzupassen. Das ist ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung, auf den ich sehr stolz bin. Mit diesem Sieg sind wir endgültig im Aufstiegsrennen angekommen. Trotzdem müssen wir uns Woche für Woche neu fordern und dürfen nicht zufrieden sein – auch wenn wir als Aufsteiger bislang eine herausragende Kreisliga-A-Saison spielen. Entscheidend ist, dass wir unseren Weg konsequent weitergehen.“

Die Spiele am Sonntag

SV Bienenhorst II mit Kantersieg

Deutlich wurde es auch beim Spiel SV Bienenhorst II gegen FC Olympia Bocholt. Die Gastgeber legten einen souveränen Auftritt hin und schickten die Gäste mit einem halben Dutzend Gegentoren nach Hause. Laurin Büdding eröffnete den Torreigen in der 40. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Noah Schlüter (64.), ehe Büdding mit seinem zweiten Treffer (68.) nachlegte. Niklas von Trzcbiatowski (71.) sowie ein Doppelpack von Sven Dohre (86., 89.) sorgten für das standesgemäße Endergebnis.

TuB Bocholt dreht Partie in Praest

Ein echtes Auf und Ab erlebten die Fans beim RSV Praest. Die Gäste setzten sich am Ende mit 4:2 durch und bewiesen dabei große Effizienz. Bereits nach zwei Minuten brachte Yannick Schwanekamp TuB Bocholt früh in Führung. Reza Mohammady erhöhte kurz vor der Pause (38.). Direkt nach Wiederbeginn stellte erneut Schwanekamp (57.) auf 0:3. Praest gab sich nicht auf, kam durch Marvin Beikirch (62.) und Lars Verbücheln (90.) noch einmal heran, doch Aurelian Lilian Rupp (93.) machte mit dem 2:4 in der Nachspielzeit alles klar.

Der SV Emmerich-Vrasselt zeigte beim PSV Wesel-Lackhausen II seine offensive Klasse. Früh traf Jan Kurt Giesbers (7.) zum 0:1. Nach dem Ausgleich durch Simon Harder (26.) schlug die Driever-Elf nochmals zu: Joel Pascal Benjamin Manoch (44.), erneut Giesbers (52., 66.) und Nick Hellebrand (79.) sorgten für klare Verhältnisse. Der späte Treffer von Harder (89.) hatte nur statistischen Wert.

SV Brünen erkämpft sich Heimsieg gegen den Ex-Trainer

Im Tabellenkeller wichtig war der Erfolg von SV Brünen gegen den SV Spellen. In einer intensiv geführten Partie erzielte Benedikt Fritzen früh das 1:0 (16.). Lange blieb es eng, ehe Tim Jenke in der 79. Minute zum 2:0 traf. Spellen kam durch Torjäger Leroy Badu noch zum Anschluss (90.), doch der Ausgleich blieb aus. Brünen schöpft mit nun 14 Punkten Hoffnung. Die Tyrann-Elf bleibt mit 19 Punkten auf Platz zwölf, muss aber weiter zittern.