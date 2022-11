Der VfB Hilden II kassiert zwei späte Gegentore. – Foto: Martina Krämer-Lichtschlag

VfB-Reserve wird ausgekontert In Holzheim machen die Hildener Landesliga-Fußballer das Spiel, aber dieHausherren sind mit ihren Abschlüssen erfolgreicher. Am Ende siegen sie mit 5:2.

Nach drei Siegen in Serie hat es die Hildener wieder einmal erwischt. Das Ergebnis liest sich deftig, entspricht aber nicht dem tatsächlichen Spielverlauf. Mit Steven Dyla (90.+3) und Fynn Reiss (90.+5) versetzten zwei erst in der Schlussphase eingewechselte Holzheimer den Gästen.den endgültigen K.o.. „Nach unserem Anschlusstor haben wir unser Offensivspiel forciert, haben aufgemacht und dabei Konter der Holzheimer riskiert. Die haben die Freiräume genutzt. Wir dagegen sind für unseren Aufwand nicht belohnt worden. Aus meiner Sicht hätten wir einen Punkt durchaus verdient gehabt“, fasste Manuel Mirek, der Co-Trainer des VfB 03 II, das Geschehen in den letzten zehn, elf Minuten zusammen.

In den ersten 45 Minuten hatten die Hildener optische Vorteile, spielten ruhig von hinten raus. Also ganz im Gegensatz zur Prognose des gegnerischen Trainers Hamid Derakhshan, der der VfB-03-Reserve im Vorfeld der Partie eine defensive Spielweise mit schnellem Umschaltspiel nachgesagt hatte. „Da lag der Kollege eher falsch, denn es war seine Elf, die aus der Defensive heraus oft mit lang nach vorne geschlagenen Bällen ihr Heil suchte“, befand Mirek. Die optischen Vorteile brachten den Hildenern vielversprechende Möglichkeiten für Marco Tassone (23.), David Szewczyk (34.) und die Doppelchance in der 41. Minute für Jona Simon (Kopfball an den Pfosten) sowie dem im Nachschuss an Keeper Nico Bayer scheiternden Kai Stanzick. Letztlich aber erfolglose Versuche, dem die SG den von Dominik Rodrigues-Figueiredo verursachten und von Tom Nilgen verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit von Durchgang eins entgegensetzte.