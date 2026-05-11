VfB-Reserve fehlt nur noch ein Punkt zur Rettung vor der Relegation

Dieses Duell verliert Stürmer Flo Niederdorf gegen VfB-Keeper Fabian Parteli. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Fast spiegelbildlich der Start in der zweiten Halbzeit. Küverling benötigte gut fünf Minuten für das 3:1, dem Max Prünster das 4:1 folgen ließ (56.). Dreistern konterte doppelt – 4:3 (59./67). Die Schlussphase dominierten dann wieder die Hohenlindener. Je ein Doppelpack von Zoran Pejic (83./85.) und Prünster (89./ 90.+1) schraubten das Ergebnis auf 8:3.

Ein Kreisklassenspiel aus dem Kuriositätenkabinett: Dass eine für die Tabelle weitgehend unbedeutende Partie ohne Spannung und Unterhaltungswert sein muss, widerlegten SVH-Spielertrainer Sebastian Ittlinger und seine Mitstreiter eindrucksvoll. Das Schützenfest begann in Minute drei. Torschütze Tom Küverling war vom 1:0 so begeistert, dass er gleich das 2:0 nachlegte (6.). Und Dreistern wollte nicht nachstehen, verkürzte postwendend auf 2:1 (7.).

Noch auf dem Heimweg ärgerte sich Hubert Schunk, Trainer der Forstinninger Reserve. „Das hätt’s nicht gebraucht. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hatten wir zwei, drei Chancen, bei denen uns allerdings ein Mittelstürmer gefehlt hat, der dort gestanden wäre, wo er stehen sollte.“ Die Folge: Der VfB blieb ohne Torerfolg. So genügte den Markt Schwabenern von Trainer Wolfgang Widl ein Treffer von (Co-Trainer) Alexander Dremel (61.), um die drei Zähler zu behalten.

„Wir sind nicht in der Lage, Tore zu schießen“, klagte Schunk. Selbst in Überzahl (Zeitstrafe Tobias Burlefinger, 84.) gelang den Gästen kein Erfolgserlebnis. Trotz der Niederlage müssen Schunk und sein Team in der Schlussphase der Saison nicht zum Rechenschieber greifen. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt weiter sechs Zähler. „Wir haben es in der eigenen Hand“, so Schunk. Denn, „es aus eigener Kraft geschafft zu haben, ist eben etwas anderes als aufgrund von anderen Ergebnissen“. Die Hohenbrunner 0:1-Niederlage in Putzbrunn dürfte er dennoch mit großer Zufriedenheit registriert haben. Nun reicht dem VfB II bereits ein Zähler aus den letzten zwei Partien, um der Relegation zu entgehen.

„Da war deutlich mehr drin.“ Und dennoch war Glonns Trainer Alexander Niedermayer zufrieden nach dem torlosen Remis in Haar. „Wer weiß, wofür der eine Punkt noch gut ist“, machte sich der ASV-Coach selbst Mut. Ohne Goalgetter Martin Huber und Martin Sellmer verkaufte sich das Tabellenschlusslicht „sehr gut“. Teil eins der Aufgabe habe man erfüllt, so Niedermayer: „Erneut zu Null gespielt.“

Nur die Ausbeute gefiel ihm nicht. „Bei drei Hundertprozentigen hätte mindestens einer drin sein müssen.“ Was allerdings auch für die Gastgeber gegolten habe. „Bei uns lässt keiner den Kopf hängen. Jeder hat sein Bestes gegeben. Aber wenn du hinten drin stehst, gehen die Dinger eben nicht rein.“ Zwei Partien bleiben Glonn, um die rote Laterne an Hohenbrunn zu übergeben und die Relegation zu buchen.

„Jedes Spiel gewinnen“, hatte der Meister verkündet. Den Weg zum 19. Poinger Sieg ebnete Nino Siebert mit dem 0:1 (14.). ATSV-Coach Dimitrios Georgakopoulos monierte: „Wir hatten doppelt so viele Möglichkeiten wie in den vergangenen Spielen, machen aber nur zwei Tore.“ Der Ausgleich gelang Corbinian Huber (35.). Poing glänzte mit Effektivität. „Aus drei Chancen machen sie drei Tore“, so der ATSV-Trainer. Was Poings Stefan de Prato anders sah: „Der ATSV hatte nicht mehr Chancen. Aber sie hätten auch gewinnen können.“ So glich Josip Puljic die TSV-Führung von Meris Sabotic (61.) schnell aus (66.). Nico Simicevic traf zum Endstand (84.).