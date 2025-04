VfB Reichenbach dreht Partie, TSG Abtsgmünd siegt beim Torfestival

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Baltmannsweiler 3:0

Der VfB Oberesslingen/Zell erwischte einen Traumstart: Bereits in der 9. Minute traf Yasin Kaya zur Führung. Auch nach einem verschossenen Foulelfmeter von Arber Gacaferi (45.) blieben die Gastgeber klar tonangebend. Arber Gacaferi selbst machte es in der 53. Minute besser und erhöhte auf 2:0. Ivan Blazevic setzte in der 58. Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Sieg.

TV Unterboihingen – TSV RSK Esslingen 1:2

Dominik Signus brachte den TV Unterboihingen in Führung, doch Finn Scheuing glich in der 37. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel entschied Timon Kogios in der 65. Minute mit seinem Treffer die Partie zugunsten des TSV RSK Esslingen.

TSV Wolfschlugen – VfB Reichenbach/Fils 3:4

Was für ein verrücktes Spiel! Fabian Schäfer brachte Wolfschlugen früh in Front (9.), doch Charalampos Kiouptsidis glich für Reichenbach aus (26.). Nach der erneuten Führung durch Michael Luik (50.) drehte Reichenbach das Spiel mit drei Treffern in der Schlussphase durch Moritz Gutmann (75.), Ahmet Ince (87.) und Pascal Zima (88.). Der Anschlusstreffer von Daniel Schäfer in der 90. Minute kam zu spät.

TV Nellingen – TSV Denkendorf 2:3

Amer Valjevac sorgte in der 17. Minute für die frühe Führung des TV Nellingen. Nico Riccio glich per Foulelfmeter (29.) aus. In der zweiten Hälfte drehte Niko Deuschle die Partie mit einem Doppelpack (71., 84.). Felix Gentner brachte Nellingen in der 90. Minute nochmals heran, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

TSG Esslingen – TSV Wendlingen 4:1

Vor 120 Zuschauern dominierte die TSG Esslingen das Geschehen. Enes Coskun (18.) und Emre Kalender (45.) stellten die Weichen schon zur Pause auf Sieg. Nach dem Anschluss der Gäste (53.) antwortete Enes Coskun nur eine Minute später und machte mit seinem dritten Treffer (85.) alles klar. Überschattet wurde der Erfolg von einer Roten Karte gegen Alphonse Ndolumingo in der 80. Minute.

ASV Aichwald – FV Spfr Neuhausen II 4:3

Eine emotionale Achterbahnfahrt bot das Spiel. Noah Bolz (6.) und Christian Schenk (10.) brachten Neuhausen früh in Führung. Elias von Kirchbach verkürzte per Foulelfmeter (31.), und Jonas Müller glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Mit einem Doppelpack von Elias von Kirchbach (75., 79.) drehte Aichwald die Partie komplett. Der Anschlusstreffer von Hendrik Majhen in der 97. Minute kam für Neuhausen zu spät.

TB Ruit – TV Hochdorf 1:1

Manuel Lepski brachte den TV Hochdorf in der 33. Minute in Führung. Der TB Ruit drückte in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich und wurde in der 69. Minute durch Lasse Kuhn belohnt. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte.

TSV Wernau – SG Eintracht Sirnau 7:1

Ein wahres Offensivfeuerwerk zündete der TSV Wernau. Alexander Huszta (10.) und Dennis Blattner (19.) brachten früh die Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Dennis Köber (54.) legte Wernau los: Dennis Blattner (57., 67.) und weitere Tore durch Okan Aslan (77.), Maurice Bastasic (79.) sowie Simon Theisohn (89.) machten das 7:1-Schützenfest perfekt.

