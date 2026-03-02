VfB Peine zieht Jakob Lau vorzeitig in den Herrenbereich

Der neue Trainer Mehmet Yasti beschreibt den Nachwuchsspieler als technisch versiert, physisch präsent und spielintelligent. Lau bringe zudem ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein mit. Yasti kennt den Spieler bereits seit dessen Zeit in der F-Jugend und hatte ihn damals schon trainiert. Er traut ihm zu, mehrere Positionen auszufüllen, sieht seine Perspektive jedoch im zentralen Mittelfeld. Dort soll Lau künftig Impulse setzen.

Der Schritt erfolgt ein Jahr früher als ursprünglich vorgesehen. Vereinsintern wird der Entschluss mit dem sportlichen Potenzial des Spielers begründet. Auch Lau selbst formuliert klare Ziele. Er wolle von den erfahrenen Spielern lernen, im Training und Spiel 100 Prozent investieren und sich Einsatzzeiten erarbeiten. Sein Anspruch sei es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft im oberen Tabellenbereich mitzuspielen.