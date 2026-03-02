Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VfB Peine zieht Jakob Lau vorzeitig in den Herrenbereich
U19-Spieler rückt in der Saison 2026/27 in den Kader der ersten Mannschaft auf
Der VfB Peine treibt die Personalplanungen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 weiter voran. Mit Jakob Lau rückt ein Spieler aus der eigenen A-Jugend vorzeitig in den Kader der ersten Herrenmannschaft auf.
Der neue Trainer Mehmet Yasti beschreibt den Nachwuchsspieler als technisch versiert, physisch präsent und spielintelligent. Lau bringe zudem ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein mit. Yasti kennt den Spieler bereits seit dessen Zeit in der F-Jugend und hatte ihn damals schon trainiert. Er traut ihm zu, mehrere Positionen auszufüllen, sieht seine Perspektive jedoch im zentralen Mittelfeld. Dort soll Lau künftig Impulse setzen.
Der Schritt erfolgt ein Jahr früher als ursprünglich vorgesehen. Vereinsintern wird der Entschluss mit dem sportlichen Potenzial des Spielers begründet. Auch Lau selbst formuliert klare Ziele. Er wolle von den erfahrenen Spielern lernen, im Training und Spiel 100 Prozent investieren und sich Einsatzzeiten erarbeiten. Sein Anspruch sei es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft im oberen Tabellenbereich mitzuspielen.
Mit der frühzeitigen Integration setzt der VfB Peine auf ein weiteres Eigengewächs und unterstreicht den eingeschlagenen Weg, Talente aus dem eigenen Nachwuchsbereich in den Herrenfußball zu überführen.